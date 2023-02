गर्लफ्रेंड बनने से किया मना तो गुस्सा गया शख्स, ठोक दिया 24 करोड़ का मुकदमा!

Singapore Man Sued His Girlfriend: सिंगापुर के एक शख्स ने उस लड़की के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिससे वह प्यार करने का दावा करता है. इस मुकदमे के पीछे का कारण अजीबोगरीब है और इसके बारे में जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन करता है भाई! के कौशिगन (K Kawshigan) नाम का शख्स 2016 में नोरा टैन से मिला और फिर दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त बन गए. कौशिगन ने नोरा के लिए रोमांटिक फीलिंग्स को बढ़ाया लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक दोस्ती थी. वह रिश्ते से अधिक की उम्मीद करने लगा. लड़की ने सुझाव दिया कि वे थोड़ी दूरी बनाए रखें और उसे अपने रिश्ते की गतिशीलता के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने का मौका दें.

गर्लफ्रेंड नहीं बनने पर गुस्साया शख्स

यह आइडिया नोरा के प्लान के अनुसार नहीं चला क्योंकि कौशिगन ने कथित तौर पर नोरा को एक लेटर भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह 'भावनात्मक संकट और संभावित मानहानि की लापरवाही से उत्पन्न होने वाली मौद्रिक क्षति' (Monetary Damages Arising From Negligent Infliction Of Emotional Distress & Possible Defamation) के हकदार थे. जैसा कि द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा बताया गया, नोरा टैन के पास केवल दो विकल्प थे, या तो रिश्ते को स्वीकार करे या फिर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयासों को नुकसान का भुगतान करें.

कई प्रयासों के बाद ठोक दिया करोड़ों का मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोरा ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वह कौशिगन के काउंसलिंग सेशन में जाकर उसे कपल बनने के विचार को दूर करेगी. 18 महीने की कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने हार मान ली और नोरा ने कौशिगन के साथ बातचीत बंद कर दी. इसके लिए कौशिगन ने उस पर $3 मिलियन डॉलर (करीब 24 करोड़ रुपये) का मुकदमा किया.

कौशिगन ने हाईकोर्ट में दो मुकदमे दायर किए, जिसमें दावा किया गया कि नोरा की अस्वीकृति ने 'उनकी तारकीय प्रतिष्ठा' को नुकसान पहुंचाया और उन्हें 'आघात' और 'ड्रिप्रेशन' का कारण बना. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टेस्ट ने रात में सक्रिय उच्च-पूंजी व्यापारी और दिन में व्यस्त सीईओ के रूप में काम करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया.

