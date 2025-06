शख्स की 12 बीवियां, 102 बच्चे, 578 नाती-पोते; भूल जाता है अपने बच्चों का नाम

Trending News: युगांडा के लुसाका के एक 68 वर्षीय व्यक्ति की 12 पत्नियां हैं जिनके 102 बच्चे और 578 पोते-पोतियां हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. मूसा हसाह्या कसेरा के रूप में पहचाने जाने वाले उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया. इतने सारे बच्चों के पिता बनने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है. वह गर्भनिरोधक का उपयोग करने से इनकार करता है और इसके बजाय अपनी पत्नियों को कंट्रोल करने वाली गोलियां देता है. फिलहाल, अब 68 साल की उम्र में उसे लगता है कि उनके पास पर्याप्त बच्चे हैं.

सिर्फ 17 साल के उम्र में की थी पहली शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूसा ने अपने बयान में कहा, "चुनौती यह है कि मैं केवल अपने पहले बच्चे और आखिर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम याद रख सकता हूं, जबकि कुछ बच्चों को तो मैं भूल भी गया हूं और उनके नाम मुझे याद नहीं है." एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मूसा केवल 17 साल के थे जब उन्होंने 1972 में अपनी पहली पत्नी से शादी की. हालांकि, उनके परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें और अधिक महिलाओं से शादी करने और अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी ताकि उनकी पारिवारिक विरासत का विस्तार हो सके.

Musa Hasahya, a 68-year-old man in Uganda has 12 wives and has fathered 102 kids. Hasahya says he often forgets his children's names.

He said: "My income has become lower and lower over the years due to the rising cost of living and my family has become bigger and bigger. I… pic.twitter.com/TGDUDWqCsz

— Historic Vids (@historyinmemes) June 5, 2023