फ्लाइट का टिकट था महंगा, तो शख्स ने खुद को ही कर दिया कूरियर! बॉक्स में बंद होकर पहुंचा घर, तय किया 17,020 KM का सफर

Man Courier Himself Home Viral Story: साल 1964 में एक ब्रिटेन के एथलीट के पास जब घर लौटने के लिए फ्लाइट टिकट के पैसे नहीं थे, तो उसने खुद को ही एक लकड़ी के बक्से में बंद कर कूरियर करवा लिया. ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन पहुंचने तक वह एक लकड़ी के बॉक्स में बंद रहा. 4 दिनों के सफर के बाद ब्रायन को ब्रिटेन पहुंचना था, लेकिन उनका बॉक्स अमेरिका के लॉस एंजिल्स पहुंच गया था.
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Man Courier Himself Home Viral Story: दुनिया में लोग घर पहुंचने के लिए बस, ट्रेन, फ्लाइट या जहाज का सहारा लेते हैं, लेकिन एक शख्स ने पैसों की कमी के चलते ऐसा तरीका अपनाया कि उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है. उसने फ्लाइट का टिकट खरीदने के बजाय खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में पैक करवा लिया और पार्सल बनकर घर लौटने निकल पड़ा. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह सच्ची घटना है. एक शख्स ने हवाई टिकट के पैसे न होने पर खुद को लकड़ी के बक्से में बंद करवाया और पार्सल बनकर हजारों किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचने निकल पड़ा. आज भी यह कहानी दुनिया की सबसे अनोखी यात्रा वाली घटनाओं में गिनी जाती है.
यह कहानी वेल्स के रहने वाले ब्रायन रॉबसन की है. वह एक ब्रिटेन के एथलीट थे. साल 1964 में वह ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपने घर लौटने की इतनी इच्छा होने लगी कि वे बेचैन हो गए. उन्हें अपना घर, परिवार और पुराना माहौल याद आने लगा. वह किसी भी हालत में ब्रिटेन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसों की थी. उनके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे में उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सके.
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घर की याद में व्याकुल ब्रायन रॉबसन ने खुद को कूरियर कराने का फैसला लिया. इसके लिए ब्रायन ने अपने दोस्तों की मदद ली. उन सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स तैयार किया, जिसके अंदर पानी, टॉर्च, तकिया, कुछ जरूरी सामान और थोड़ा खाने-पीने का इंतजाम किया गया. फिर उन्हें उसी बॉक्स के अंदर बैठाकर बंद कर दिया गया. यह बॉक्स इतना बड़ा था कि ब्रायन उसके अंदर सिकुड़कर लेट सकें. बॉक्स पर सामान की तरह निशान लगाए गए और उसे लंदन भेजने की तैयारी हो गई. बॉक्स के ऊपर 'कंप्यूटर पार्ट्स' लिखा गया था. जिससे किसी को शक न हो और सामान आराम से पहुंच जाए. सांस लेने में परेशानी न हो, इसलिए बॉक्स में छोटे-छोटे छेद भी बनाए गए थे.
एक पॉडकास्ट में ब्रायन ने अपने इस सफर का अनुभव साझा करते हुए बताया कि शुरुआत में लगा था कि यात्रा करीब 36 घंटे में पूरी हो जाएगी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना किन हालात से होने वाला है.
रास्ते में कई बार बक्सा उल्टा रखा गया. कभी वह सिर के बल लटक गए तो कभी घंटों तक एक ही स्थिति में पड़े रहे. छोटे से बक्से में बंद रहना धीरे-धीरे मुश्किल होता गया. आगे ब्रायन ने बताया कि उस दौरान उन्हें लगातार डर लगा रहता था. कई बार उन्हें लगा कि शायद वह अब जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे. घुटन, दर्द और पानी की कमी ने उनकी हालत खराब कर दी थी.
इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनका पार्सल गलत जगह पहुंच गया. ब्रायन को ब्रिटेन पहुंचना था, लेकिन उनका बॉक्स अमेरिका के लॉस एंजिल्स पहुंच गया. एक गोदाम में रखे इस बक्से से कर्मचारियों को अजीब आवाजें सुनाई दीं. पहले तो लोगों को लगा कि अंदर कोई मशीन खराब हो गई है. लेकिन जब बॉक्स खोला गया, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं. अंदर एक युवक सिकुड़ा हुआ पड़ा था, जो बेहद थका और कमजोर नजर आ रहा था.
इस घटना के सामने आते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी. अखबारों से लेकर टीवी तक हर जगह इस अनोखे सफर की बात होने लगी. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इतनी बड़ी हरकत के बावजूद ब्रायन को कोई सजा नहीं मिली. बाद में वह कानूनी तरीके से अपने देश लौटने में सफल रहे. आज भी ब्रायन रॉबसन की कहानी यह बताती है कि जब इंसान के मन में घर लौटने की बेचैनी हो, तो वह ऐसे फैसले भी ले सकता है, जो सामान्य सोच से बहुत दूर होते हैं.
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