OMG! नहीं की थी चोरी, फिर भी जाना पड़ा जेल; 34 साल बाद जेल से छूटा तो बताया पूरा किस्सा

निर्दोष ने अपने जीवन के 34 साल जेल में बिताए

अपने जीवन के लगभग 34 साल एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बिताने के बाद जो उसने किया ही नहीं, सिडनी होम्स के खिलाफ आरोपों को आखिरकार दोषमुक्त कर दिया गया. फ्लोरिडा के नॉन-प्रॉफिट इनोसेंस प्रोजेक्ट के एक बयान में होम्स ने कहा, "मुझे हमेशा विश्वास था कि यह दिन आएगा, और मैंने कभी आशा नहीं खोई." उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात की और कहा, "मैं 34 से अधिक वर्षों में पहली बार अपनी मां को बाहरी दुनिया में गले लगाने के लिए उत्सुक हूं." एनजीओ ने सिडनी होम्स की बेगुनाही साबित करने और उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की.

Imagine spending 34 years in prison for a crime you didn’t commit Sidney Holmes faced a 400 year sentence, and today, he’s a free man. #CBSNews #CBSNewsMiami @CBSMiami pic.twitter.com/tT3O5MNvY9

