ना रोटी, ना चावल, ना सब्जी! 20 साल से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीकर जिंदा है ये शख्स, जानें कैसे?

क्या कोई इंसान बिना रोटी, चावल या सब्जी खाए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीकर कई साल तक जिंदा रह सकता है? सुनने में यह बात अजीब लगती है, लेकिन ईरान के एक शख्स ने ऐसा ही दावा किया है. उनका कहना है कि उन्हें 20 साल से भूख नहीं लगती और वे सिर्फ Pepsi और 7UP जैसी कोल्ड ड्रिंक पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं. वे खुद को स्वस्थ भी बताते हैं. इस अनोखे दावे ने लोगों को हैरान कर दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह कैसे संभव है.

2006 के बाद नहीं खाया अनाज का एक दाना

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के घोलमरेजा अर्देशिरी (Gholamreza Ardeshiri) नाम के शख्स ने दावा किया है कि उन्होंने साल 2006 के बाद से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया. फाइबर ग्लास रिपेयरिंग का काम करने वाले अर्देशिरी का कहना है कि उनका पेट सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पचा पाता है. अगर वे कुछ और खाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उल्टी हो जाती है. उनका दावा है कि Pepsi और 7UP जैसी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से मिलने वाली ऊर्जा उनके लिए काफी है. वे दिनभर यही पीते हैं और खुद को सामान्य और सक्रिय बताते हैं. उनका यह भी कहना है कि उन्हें रोज सिर्फ चार घंटे की नींद ही आती है.

डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

अर्देशिरी ने अपनी स्थिति को लेकर डॉक्टरों से भी संपर्क किया था. उन्होंने बताया कि जब वे खाना खाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे मुंह में बाल जा रहा हो. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि शारीरिक रूप से उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है. डॉक्टरों ने इसे मानसिक स्थिति से जुड़ा मामला बताया और मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी. फिलहाल उनकी भूख में बदलाव का कारण साफ नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा शुगर होती है, जो मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है. इसलिए इनके सीमित सेवन की ही सलाह दी जाती है.