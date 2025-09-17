शेर है या स्कूल का दोस्त, जंगल के राजा के साथ आराम फरमाता दिखा शख्स, वीडियो वायरल
शेर है या स्कूल का दोस्त, जंगल के राजा के साथ आराम फरमाता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. एक शख्स जंगल के राजा के साथ ऐसे मस्ती कर रहा है जैसे कोई स्कूल का दोस्त हो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:14 PM IST
शेर है या स्कूल का दोस्त, जंगल के राजा के साथ आराम फरमाता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

Viral Video: शेर जंगल का राजा होता है. खुले शेर के सामने जाने से अच्छो-अच्छो की हवा टाइट हो जाती है. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग जंगली जानवर के साथ मस्ती करते नजर आते हैं. कुछ लोग हाथी से दोस्ती कर लेते हैं, तो कई लोग टाइगर के साथ खेलते नजर आते हैं. कुछ लोग जंगली जानवरों को हैंडल कर पाते हैं या उनसे दोस्ती करने में माहिर होते हैं. तभी तो जंगल में जिस शेर की दहाड़ से बाकी जानकर जान बचाकर भाग जाते हैं. ऐसे में एक खूंखार शेर एक शख्स का मजाक कैसे सहन कर सकता है. ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें लोग शेर के साथ खेलते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शेर के साथ ऐसे मस्ती कर रहा है कि वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

शेर के साथ क्या करता है ये आदमी?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खूंखार शेर के ऊपर बैठा हुआ है. हालांकि ऐसा कदम जान जोखिम में डाल सकता है. वीडियो में दिखता है कि एक दीवार के पास एक बड़ा सा शेर शांति से बैठा है और उसके ऊपर एक शख्स बैठा आराम कर रहा है. ये सीन सच में देखने लायक है. आमतौर से शेर इतना शांत दिखाई नहीं देता है, जितना इस वीडियो में दिखाई दे रहा है. ये शख्स शेर पर बैठकर दीवार से टच होकर आराम कर रहा है. इसी बीच शेर उठ जाता है और इस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है, जैसे वो ऊपर बैठने को मना कर रहा हो. तभी वो शख्स वहां से चला जाता है. इस शख्स को देखकर लगता है कि शेर से उसका पुराना दोस्ताना है. इस दौरान ये शख्स लगातार मुस्कुराता रहता है.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई आप खुद शेर जैसे हो तभी तो आपको शेरों से इतना प्यार है. ईश्वर आपको आशीर्वाद दे." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं आपके साहस की सराहना करता हूं. शानदार शॉट." तीसरे यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ कमेंट्स बॉक्स में 'एआई' लिख दिया.
यह भी पढ़ें: क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ahmet_akbey नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 74 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

