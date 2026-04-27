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Hindi Newsजरा हटकेVideo: धूप से बचने के लिए सिर में फंसा ली दूध की टंकी, घंटों की मशक्कत के बाद बची जान

Video: धूप से बचने के लिए सिर में फंसा ली दूध की टंकी, घंटों की मशक्कत के बाद बची जान

Rajasthan Man Milk Can Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को खतरे में डाल देती है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां एक युवक धूप से बचने और रील बनाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस गया कि उसे निकालने के लिए गांव वालों को काफी मेहनत करनी पड़ी. यह पूरा मामला अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:18 AM IST
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Image credit: X/@Bhumika_2024
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Rajasthan Man Milk Can Viral Video: सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की भूख अब लोगों को खतरनाक स्टंट्स की तरफ ले जा रही है. राजस्थान के अलवर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने धूप से बचने और एक अनोखा वीडियो (Reel) बनाने के चक्कर में अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया. अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो 'आग' की तरह फैल रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स का सिर स्टील के भारी-भरकम दूध वाले डिब्बे (कैन) के अंदर फंसा हुआ है. इसे 'रील' बनाने का चस्का कहें या धूप से बचने की देसी तरकीब, इस युवक के लिए यह स्टंट महंगा साबित हुआ. करीब 2 घंटे तक चले 'रेस्क्यू ऑपरेशन' और लोहे का कटर इस्तेमाल करने के बाद ही उसकी जान बच पाई.

रील का चक्कर पड़ा भारी

यह घटना राजस्थान के अलवर जिले के माधोगढ़ गांव की बताई जा रही है. युवक का नाम कालूराम है, जो कहीं गेहूं बेचने जा रहा था. रास्ते में तेज गर्मी से बचने के लिए उसने हेलमेट की जगह दूध का कनस्तर ही अपने सिर पर रख लिया. कुछ लोगों का कहना है कि यह रील बनाने के लिए किया गया था. जैसे ही उसने अपने सिर पर 15 लीटर वाले दूध के कैन को रखा, तो कुछ ही पलों में यह जुगाड़ उसके लिए परेशानी बन गया और कैन सिर में फंस गया.

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खुद निकालने की कोशिश हुई बेकार

कैन फंसने के बाद युवक ने उसे खुद निकालने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वह और ज्यादा फंसता चला गया. कैन का वजन भी करीब 10 किलो बताया जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ गई. धीरे-धीरे स्थिति गंभीर होने लगी और युवक घबरा गया.

गांव वालों ने संभाली स्थिति

जब युवक खुद अपना सिर कैन से नहीं निकाल पाया, तो उसने आसपास के लोगों को आवाज लगाई. गांव वाले तुरंत मदद के लिए पहुंचे. पहले तो उन्होंने हाथ से कैन निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिला, तो उसे पास की हार्डवेयर दुकान पर ले जाया गया.

मशीन से काटकर निकाला गया कैन

हार्डवेयर दुकान पर मशीन कटर और ग्राइंडर की मदद से कैन को धीरे-धीरे काटा गया. इस दौरान काफी सावधानी बरती गई, क्योंकि जरा सी गलती से युवक को गंभीर चोट लग सकती थी. बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब दो घंटे का समय लग गया.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जताई चिंता

इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और चिंतित भी. कई यूजर्स ने कहा कि सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरह के खतरनाक स्टंट करना बिल्कुल गलत है. यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ कितनी खतरनाक हो सकती है. लोग बिना सोचे-समझे ऐसे स्टंट कर बैठते हैं, जिनसे उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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