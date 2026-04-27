Video: धूप से बचने के लिए सिर में फंसा ली दूध की टंकी, घंटों की मशक्कत के बाद बची जान

Rajasthan Man Milk Can Viral Video: सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की भूख अब लोगों को खतरनाक स्टंट्स की तरफ ले जा रही है. राजस्थान के अलवर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने धूप से बचने और एक अनोखा वीडियो (Reel) बनाने के चक्कर में अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया. अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो 'आग' की तरह फैल रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स का सिर स्टील के भारी-भरकम दूध वाले डिब्बे (कैन) के अंदर फंसा हुआ है. इसे 'रील' बनाने का चस्का कहें या धूप से बचने की देसी तरकीब, इस युवक के लिए यह स्टंट महंगा साबित हुआ. करीब 2 घंटे तक चले 'रेस्क्यू ऑपरेशन' और लोहे का कटर इस्तेमाल करने के बाद ही उसकी जान बच पाई.

रील का चक्कर पड़ा भारी

यह घटना राजस्थान के अलवर जिले के माधोगढ़ गांव की बताई जा रही है. युवक का नाम कालूराम है, जो कहीं गेहूं बेचने जा रहा था. रास्ते में तेज गर्मी से बचने के लिए उसने हेलमेट की जगह दूध का कनस्तर ही अपने सिर पर रख लिया. कुछ लोगों का कहना है कि यह रील बनाने के लिए किया गया था. जैसे ही उसने अपने सिर पर 15 लीटर वाले दूध के कैन को रखा, तो कुछ ही पलों में यह जुगाड़ उसके लिए परेशानी बन गया और कैन सिर में फंस गया.

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खुद निकालने की कोशिश हुई बेकार

कैन फंसने के बाद युवक ने उसे खुद निकालने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वह और ज्यादा फंसता चला गया. कैन का वजन भी करीब 10 किलो बताया जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ गई. धीरे-धीरे स्थिति गंभीर होने लगी और युवक घबरा गया.

गांव वालों ने संभाली स्थिति

जब युवक खुद अपना सिर कैन से नहीं निकाल पाया, तो उसने आसपास के लोगों को आवाज लगाई. गांव वाले तुरंत मदद के लिए पहुंचे. पहले तो उन्होंने हाथ से कैन निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिला, तो उसे पास की हार्डवेयर दुकान पर ले जाया गया.

Reels का नशा इतना सवार हो गया कि अपने सिर में 15 लीटर की भारी दूध की केन फंस गई। कोशिश करने पर कैन और फंस गई इसके बाद कटर से काटकर निकाला गया। pic.twitter.com/83MmDyL0LV BHUMI (@Bhumika_2024) April 26, 2026

मशीन से काटकर निकाला गया कैन

हार्डवेयर दुकान पर मशीन कटर और ग्राइंडर की मदद से कैन को धीरे-धीरे काटा गया. इस दौरान काफी सावधानी बरती गई, क्योंकि जरा सी गलती से युवक को गंभीर चोट लग सकती थी. बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब दो घंटे का समय लग गया.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जताई चिंता

इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और चिंतित भी. कई यूजर्स ने कहा कि सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरह के खतरनाक स्टंट करना बिल्कुल गलत है. यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ कितनी खतरनाक हो सकती है. लोग बिना सोचे-समझे ऐसे स्टंट कर बैठते हैं, जिनसे उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है.

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