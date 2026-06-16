Mushroom Hallucination: दुनिया में अंधविश्वास और अजीबोगरीब हरकतों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जरा सोचिए, कोई इंसान सिर्फ एक खास तरह की सब्जी या मशरूम खाकर खुद को भगवान समझने लगे और अमर होने के लिए 27वीं मंजिल से नीचे उतरने लगे, तो आप क्या कहेंगे? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि चीन में घटी एक बिल्कुल सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह पूरा मामला दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत का है. यहां रहने वाले 40 साल के एक शख्स, जिसका सरनेम शू बताया जा रहा है, उसने घर पर खुद ही जंगली मशरूम पकाकर खाए थे. दरअसल, उसने जो मशरूम खाया था उसका नाम 'जियानशौकिंग' है, जिसे एक तरह का मैजिक मशरूम माना जाता है. इसे खाने के कुछ ही देर बाद शू को ऐसी खतरनाक मतिभ्रम हुई कि उसे लगने लगा कि उसका परिवार उसे 'अमरता' प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है. उसे चीनी उपन्यासों की तरह लगा कि वह कोई दिव्य परीक्षा पास कर रहा है और अब वह कभी नहीं मरेगा.
27वें फ्लोर से पानी की पाइप पकड़ी
नशे और मतिभ्रम की हालत में शू को बिल्कुल होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है. वह बिना कुछ सोचे-समझे अपने 27वें माले के फ्लैट की खिड़की से बाहर निकल गया. उसने बिना किसी डर के बिल्डिंग की पानी वाली पाइप को पकड़ा और नीचे की तरफ सरकने लगा. इस दौरान उसका पेट और शरीर कई जगह से छिल गया, लेकिन उसे दर्द का अहसास ही नहीं हो रहा था. वह बस नीचे उतरा जा रहा था, मानो वह सचमुच कोई सुपरमैन हो.
दोस्त ने ऐन वक्त पर बचाई जान
शू की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब वह 27वें फ्लोर से नीचे सरक रहा था, तभी 26वें फ्लोर पर रहने वाले उसके एक दोस्त को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं. दोस्त ने जब खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए. शू पाइप के सहारे नीचे लटक रहा था. दोस्त ने बिना एक पल गंवाए फुर्ती दिखाई और शू को हाथ पकड़कर खिड़की के अंदर खींच लिया. अगर उसका दोस्त सही वक्त पर वहां नहीं होता, तो शू सीधा जमीन पर गिरता और उसका बचना नामुमकिन था.
अस्पताल में कोमा और डॉक्टर का खुलासा
बचाए जाने के तुरंत बाद शू बेहोश हो गया और कोमा में चला गया. उसे तुरंत युन्नान यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने उसके पेट की सफाई की और कई दिनों के इलाज के बाद उसकी जान बच सकी. डॉक्टरों ने बताया कि शू ने दो दिन पुराने बचे हुए मशरूम को शराब के साथ दोबारा गर्म करके खाया था और वह ठीक से पका भी नहीं था. कम पके होने और शराब के कॉम्बिनेशन के कारण मशरूम का जहर सीधे उसके दिमाग पर चढ़ गया था.
शख्स ने कान पकड़कर मांगी माफी
अब जब शू पूरी तरह ठीक हो चुका है, तो इस घटना को याद करके वह खुद भी बुरी तरह कांप जाता है. उसने अस्पताल के बेड से मीडिया को बताया कि इस हादसे ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है. शू ने कान पकड़ते हुए कहा कि अब उसने अपनी तीन सबसे पसंदीदा चीजें- शराब, जंगली मशरूम और सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई अमर होने चले थे, अच्छा हुआ दोस्त ने बचा लिया वरना सच में भगवान के प्यारे हो जाते.