US Man Robbed: कार से जानबूझकर मारी टक्कर, फिर घायल के साथ की ऐसी हरकत, वारदात CCTV में रिकॉर्ड

US Man Hit By Car And Robbed: अमेरिका (United States) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक शख्स को पहले तेज रफ्तार कार से टक्कर (Car Hit Man) मारी गई और बाद में उसको अस्पताल पहुंचाने के बजाय आरोपी उसकी जेब में रखा सामान लूटकर भाग गया. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुद इस वारदात का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने शेयर किया घटना का वीडियो

द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि डकैती के लिए वांटेड: क्या आप इन लोगों को जानते हैं? 23 जुलाई को सुबह करीब 6 बजकर 40 मिनट पर ब्रोंक्स में, संदिग्धों ने 39 साल के एक शख्स को कार से टक्कर मारी, फिर जबरन उसकी संपत्ति लेने के लिए आगे बढ़े. कोई जानकारी हो तो पुलिस से संपर्क करें. पुलिस ने इसके साथ ही एक नंबर भी जारी किया, जिसपर आरोपियों के बारे में सूचना दी जा सकती है.

WANTED for ROBBERY: Do you know these guys? On 7/23/22 at approx. 6:40 AM, opposite 898 E 169 St in the Bronx, the suspects struck a 39-year-old male with a car, then proceeded to forcibly take his property. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/RngQ1JUA4C

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 24, 2022