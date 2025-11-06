सावधान: क्या आपको भी छींक रोकने की आदत, जानें कैसे हो सकती है जानलेवा

Holding Sneeze Dangerous: छींक आना हमारे शरीर का खुद को बैक्टीरिया या धूल के कणों से सांस की नली को बचाने का एक तरीका है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है ये नेचुरल है और हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं. अगर आसपास कुछ लोग हों और अचानक छींक आ जाए तो मुंह या नाक बंद करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हैं. लेकिन इस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भूलकर भी ये गलती नहीं करेंगे.

छींक रोकना बन गया जानलेवा

ड्राइविंग के दौरान एक ब्रिटिश शख्स ने छींक रोक ली जिससे उसके गले में छेद हो गया और फेफड़ों में हवा भर गई. ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जो BMJ Case Reports जर्नल में पब्लिश हुआ. चलिए विस्तार से घटना को समझते हैं.

आंखों के सामने थी मौत

दरअसल, ये घटना 2 साल पहले यानी 2023 की है. जहां एक 30 वर्षीय युवक कार चला रहा था. इस दौरान एलर्जी के कारण उसे छींक आने लगी. इस शख्स ने शर्मिंदगी और डर के कारण छींक रोकने की कोशिश की. उसने आपनी नाक को चुटकी से बंद कर दिया और मुंह भी नहीं खोला. इसके बाद उसे लगा कि छींक रुक गई, लेकिन उसके गले में अचानक दर्द होने लगा. उसको ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ फट गया हो. इस दौरान उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी. जब वह शख्स अस्पताल पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन किया और पता चला कि उसकी ट्रेकिया(श्वासनली) में 2×2 मिलीमीटर का छेद हो गया है. छींक आने पर जो हवा मुंह और नाक से बाहर आनी थी वो छाती और फेफड़ों में भर गई.

सांस की नली में बढ़ा प्रोशर

BMJ रिपोर्ट के अनुसार, छींक रोकने से सांस की नली में हवा का प्रेशर 20 गुना ज्यादा हो गया, जिससे छोटा सा छेद हो गया. अगर ये छेद बड़ा होता तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या सांस रुकने से मौत भी हो सकती थी. इस दौरान मरीज को फिलहाल पेनकिलर दिए गए और दो दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया. सौभाग्य से ट्रेकिया में हुआ छेद खुद ही भर गया. इसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि छींक रोकने की गलती न करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है