Advertisement
trendingNow12991251
Hindi Newsजरा हटके

सावधान: क्या आपको भी छींक रोकने की आदत, जानें कैसे हो सकती है जानलेवा

Holding Sneeze Dangerous: कुछ लोग पब्लिक प्लेस में अपनी छींक रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. थोड़ी-सी झिझक और शर्मिंदगी आपकी जान भी ले सकती है. चलिए जानते हैं कैसे खतरनाक है ये आदत.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान: क्या आपको भी छींक रोकने की आदत, जानें कैसे हो सकती है जानलेवा

Holding Sneeze Dangerous: छींक आना हमारे शरीर का खुद को बैक्टीरिया या धूल के कणों से सांस की नली को बचाने का एक तरीका है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है ये नेचुरल है और हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं. अगर आसपास कुछ लोग हों और अचानक छींक आ जाए तो मुंह या नाक बंद करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हैं. लेकिन इस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भूलकर भी ये गलती नहीं करेंगे.

छींक रोकना बन गया जानलेवा
ड्राइविंग के दौरान एक ब्रिटिश शख्स ने छींक रोक ली जिससे उसके गले में छेद हो गया और फेफड़ों में हवा भर गई. ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जो BMJ Case Reports जर्नल में पब्लिश हुआ. चलिए विस्तार से घटना को समझते हैं.
यह भी पढ़ें: जीभ का काम खत्म, पैरों से स्वाद चखता है ये खूबसूरत जीव

आंखों के सामने थी मौत
दरअसल, ये घटना 2 साल पहले यानी 2023 की है. जहां एक 30 वर्षीय युवक कार चला रहा था. इस दौरान एलर्जी के कारण उसे छींक आने लगी. इस शख्स ने शर्मिंदगी और डर के कारण छींक रोकने की कोशिश की. उसने आपनी नाक को चुटकी से बंद कर दिया और मुंह भी नहीं खोला. इसके बाद उसे लगा कि छींक रुक गई, लेकिन उसके गले में अचानक दर्द होने लगा. उसको ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ फट गया हो. इस दौरान उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी. जब वह शख्स अस्पताल पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन किया और पता चला कि उसकी ट्रेकिया(श्वासनली) में 2×2 मिलीमीटर का छेद हो गया है. छींक आने पर जो हवा मुंह और नाक से बाहर आनी थी वो छाती और फेफड़ों में भर गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सांस की नली में बढ़ा प्रोशर
BMJ रिपोर्ट के अनुसार, छींक रोकने से सांस की नली में हवा का प्रेशर 20 गुना ज्यादा हो गया, जिससे छोटा सा छेद हो गया. अगर ये छेद बड़ा होता तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या सांस रुकने से मौत भी हो सकती थी. इस दौरान मरीज को फिलहाल पेनकिलर दिए गए और दो दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया. सौभाग्य से ट्रेकिया में हुआ छेद खुद ही भर गया. इसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि छींक रोकने की गलती न करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

holds sneezeShocking News

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का