Heaven Experience Viral Story: स्केटबोर्ड हादसे के बाद 18 दिन तक कोमा में रहे एक युवक ने दावा किया कि उस दौरान उसने यीशु से मुलाकात की और स्वर्ग जैसा दृश्य देखा. होश में आने के बाद उसकी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:58 AM IST
18 दिन की मौत, यीशू भगवान ने दिखाया स्वर्ग... कोमा से वापस आया शख्स तो बताया चौंकाने वाला सच!

Near Death Experience: अमेरिका के गेब पोयरोट नाम के युवक की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. जब वह करीब 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्केटबोर्ड चला रहा था, तभी सड़क पर किसी चीज से टकराकर उसका संतुलन बिगड़ गया. वह करीब 6 फीट हवा में उछल गया और सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा. उस समय उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसे गंभीर सिर की चोट लग गई.

दोस्तों ने उस समय क्या देखा?

हादसे के बाद गेब सड़क पर बेहोश पड़े थे. उनके दोस्त जॉन माइकल उस समय मौके पर मौजूद थे. उन्होंने बताया कि गेब की आंखें बंद थीं और वे हिल भी नहीं रहे थे. दोस्त लगातार उनके पास खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि गेब तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा. गेब का कहना है कि बेहोश होने के बावजूद उन्हें अपने दोस्तों की प्रार्थना सुनाई दे रही थी. उनके मुताबिक अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक तेज रोशनी की सुरंग उन्हें ऊपर खींच रही हो. गेब ने बताया कि उस पल उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उन्हें लगा कि वे किसी खास जगह की ओर जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

डॉक्टरों ने क्या बताया?

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पाया कि गेब को गंभीर ब्रेन इंजरी हुई है. उनके दिमाग में कई जगह रक्तस्राव और चोट के निशान थे. डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कोमा में डाल दिया ताकि दिमाग को आराम मिल सके और उसे ठीक होने का मौका मिले. डॉक्टरों का कहना था कि ऐसे मामलों में बचने की संभावना बहुत कम होती है. गेब ने बाद में एक वीडियो में बताया कि कोमा के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक अलग दुनिया में पहुंच गए हों. उनके अनुसार वह जगह रोशनी, शांति और प्रेम से भरी हुई थी. गेब का दावा है कि वहां उन्होंने यीशु को देखा और यह अनुभव उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गया.

समुदाय ने कैसे की प्रार्थना?

जब लोगों को गेब के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, तो बड़ी संख्या में लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे. उनके दोस्तों और समुदाय ने एक विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया. गेब का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इन प्रार्थनाओं ने उन्हें वापस जीवन की ओर लौटने में मदद की. करीब 18 दिन तक कोमा में रहने के बाद अचानक गेब को होश आने लगा. डॉक्टर और परिवार वाले यह देखकर हैरान रह गए. कुछ ही दिनों में उनकी हालत इतनी सुधर गई कि वह अस्पताल से चलकर बाहर आ गए. डॉक्टरों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया.

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

गेब का कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें जिंदगी का असली महत्व समझा दिया. उनके मुताबिक हर इंसान की जिंदगी का एक खास मकसद होता है और लोगों को यह समझना चाहिए कि उनका जीवन बहुत कीमती है. गेब ने अपने इस अनुभव पर अब एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी शेयर की है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experience

Trending news

