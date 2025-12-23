बहन की शादी में भिखारी बने मेहमान, भाई ने किया ऐसा स्वागत... देखता रह गया पूरा गांव! विदाई के वक्त जीता दिल

Advertisement
Wedding News: एक भाई ने अपनी बहन की शादी को इंसानियत की मिसाल बना दिया, जब उसने भिखारियों और बेघर लोगों को खास मेहमान बनाकर न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि सम्मान के साथ विदाई भी दी.

 

Dec 23, 2025
Beggars In Sister Wedding: भारतीय शादियां आमतौर पर भव्यता, भारी खर्च और शाही इंतजामों के लिए जानी जाती हैं. लोग सालों तक पैसे जोड़ते हैं ताकि शादी यादगार बन सके. लाखों रुपये खर्च करना, मशहूर लोगों को बुलाना और आलीशान सजावट अब आम बात हो चुकी है. लेकिन इसी भीड़ में इंसानियत अक्सर पीछे छूट जाती है. ऐसे माहौल में यूपी के गाजीपुर से आई यह शादी एक अलग और गहरी सोच की मिसाल बनकर सामने आई.

शादी में क्यों बुलाया भिखारी को?

गाजीपुर के सिद्धार्थ राय ने अपनी बहन की शादी को सिर्फ पारिवारिक समारोह तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने जिले के भिखारियों और बेघर लोगों को इस शादी में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया. रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ-साथ इन लोगों को भी पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया. सिद्धार्थ का मानना था कि जिनका कोई नहीं होता, अगर उन्हें अपनाया जाए तो वही असली आशीर्वाद होता है.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

शादी के मंडप में भिखारियों का स्वागत कैसे हुआ?

वीडियो में दिखता है कि आमंत्रित मेहमानों को गाड़ियों से शादी स्थल तक लाया गया. उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया गया और परिवार के लोगों के साथ बैठाया गया. खाने में कोई भेदभाव नहीं था. जो खाना बाकी मेहमानों को मिला, वही इन्हें भी परोसा गया. संगीत, नाच और शादी की खुशियों में उन्हें खुलकर शामिल होने का मौका दिया गया, जिससे किसी को भी बाहरी होने का एहसास नहीं हुआ.

 

 

लोगों ने इस फैसले पर क्या कहा?

कई भिखारियों और बेघर लोगों ने बताया कि उन्हें पहली बार इतना सम्मान और अपनापन महसूस हुआ. किसी शादी में बैठकर खाना खाना, खुशियों में शामिल होना और बराबरी का व्यवहार मिलना उनके लिए भावुक कर देने वाला अनुभव था. यह सिर्फ एक भोजन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और खुशी का वह पल था जो उन्हें शायद सालों से नहीं मिला था.

जैसे ही इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, वह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने सिद्धार्थ राय की जमकर तारीफ की. किसी ने इसे सच्ची इंसानियत बताया तो किसी ने कहा कि अगर नीयत साफ हो तो यही असली धर्म है. कमेंट्स में दिल से निकली दुआएं और सम्मान साफ नजर आया, जिसने इस कदम को और भी खास बना दिया.

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

विदाई के वक्त क्या संदेश दिया गया?

शादी के समापन पर सिद्धार्थ ने इन मेहमानों को सम्मान के साथ विदा किया और रिटर्न गिफ्ट भी दिए. यह साफ संदेश था कि उन्हें सिर्फ बुलाया नहीं गया था, बल्कि उनकी मौजूदगी सच में मायने रखती थी. यह शादी दिखावे से नहीं, बल्कि इंसानियत से यादगार बनी, जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

wedding news

