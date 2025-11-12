तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा iPhone, फिर जब चार्ज किया तो... जानें तूफान से बचने वाले शख्स की कहानी

Viral Reddit Post: फिलीपींस और वियतनाम को हाल ही में तबाह करने वाले घातक टाइफून ‘कालमेगी’ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, लेकिन एक शख्स के लिए यह तूफान जीवन और मौत की जंग बन गया. उस व्यक्ति ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया था और वह पानी में बहने से बचने के लिए छत पर चढ़ गया था. मगर तभी उसका पैर फिसला और उसके साथ उसका फोन भी पानी में जा गिरा.

क्या हुआ जब फोन पानी में गिरा?

शख्स ने बताया कि उसने अपनी जान को प्राथमिकता दी और फोन को वापस लेने की कोशिश नहीं की. वह बुरी तरह घायल था और किसी तरह तीन दिन तक खुद को संभाले रखा. उसके घर और सामान का लगभग सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. तीन दिन बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब वह अपनी ताकत जुटाकर फोन ढूंढने गया. फोन कीचड़ में दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ कर चार्ज पर लगाया– वह चालू हो गया! सबसे हैरानी की बात ये थी कि फोन पर कोई खरोंच या तकनीकी दिक्कत तक नहीं थी.

तूफान कालमेगी ने कितनी तबाही मचाई थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइफून कालमेगी ने फिलीपींस में 220 से अधिक और वियतनाम में 5 लोगों की जान ली. यह अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है. शख्स की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोगों ने इसे चमत्कारिक बताया.

लोगों ने कैसे किया इस पोस्ट पर रिएक्ट?

रेडिट पर शेयर की गई इस पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा. कुछ ने शख्स को लकी कहा, तो कुछ ने iPhone की मजबूती की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “फोन का बचना कमाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिंदा हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “आधुनिक फोन पानी से काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं, लेकिन आपकी कहानी दिल छू लेने वाली है.” Zee News इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि, इस पोस्ट ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के स्मार्टफोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जीवन की कहानी का हिस्सा भी बन चुके हैं.