Advertisement
trendingNow12998423
Hindi Newsजरा हटके

तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा iPhone, फिर जब चार्ज किया तो... जानें तूफान से बचने वाले शख्स की कहानी

Survival Story: फिलीपींस और वियतनाम में आए घातक तूफान ‘कालमेगी’ के दौरान एक शख्स का iPhone तीन दिन तक कीचड़ और बाढ़ के पानी में दबा रहा, लेकिन जब उसने उसे निकाला और चार्ज किया, तो फोन बिना खरोंच और बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा iPhone, फिर जब चार्ज किया तो... जानें तूफान से बचने वाले शख्स की कहानी

Viral Reddit Post: फिलीपींस और वियतनाम को हाल ही में तबाह करने वाले घातक टाइफून ‘कालमेगी’ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, लेकिन एक शख्स के लिए यह तूफान जीवन और मौत की जंग बन गया. उस व्यक्ति ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया था और वह पानी में बहने से बचने के लिए छत पर चढ़ गया था. मगर तभी उसका पैर फिसला और उसके साथ उसका फोन भी पानी में जा गिरा.

यह भी पढ़ें: सिक लीव लेने वाले एम्प्लाई के फोन में बॉस ने देखी ऐसी चीज, सीधे जॉब से निकाला बाहर! मचा बवाल

क्या हुआ जब फोन पानी में गिरा?

Add Zee News as a Preferred Source

शख्स ने बताया कि उसने अपनी जान को प्राथमिकता दी और फोन को वापस लेने की कोशिश नहीं की. वह बुरी तरह घायल था और किसी तरह तीन दिन तक खुद को संभाले रखा. उसके घर और सामान का लगभग सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. तीन दिन बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब वह अपनी ताकत जुटाकर फोन ढूंढने गया. फोन कीचड़ में दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ कर चार्ज पर लगाया– वह चालू हो गया! सबसे हैरानी की बात ये थी कि फोन पर कोई खरोंच या तकनीकी दिक्कत तक नहीं थी.

यह भी पढ़ें: तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

तूफान कालमेगी ने कितनी तबाही मचाई थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइफून कालमेगी ने फिलीपींस में 220 से अधिक और वियतनाम में 5 लोगों की जान ली. यह अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है. शख्स की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोगों ने इसे चमत्कारिक बताया.

 

I almost drowned and died from a flash food. My whole house was destroyed and everything in it. my phone survived being in mud for 3 days
byu/bricksandcanvas iniphone

 

लोगों ने कैसे किया इस पोस्ट पर रिएक्ट?

रेडिट पर शेयर की गई इस पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा. कुछ ने शख्स को लकी कहा, तो कुछ ने iPhone की मजबूती की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “फोन का बचना कमाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिंदा हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “आधुनिक फोन पानी से काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं, लेकिन आपकी कहानी दिल छू लेने वाली है.” Zee News इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि, इस पोस्ट ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के स्मार्टफोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जीवन की कहानी का हिस्सा भी बन चुके हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब