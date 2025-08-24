Viral Video: भाई तू सांप नहीं Corporate का कोबरा है कोबरा... 4 लाख की सैलरी पर ऐसे लिया 12 लाख का जॉब ऑफर, पोस्ट हुआ वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पोस्ट पर युवक ने जानकारी दी कि कैसे एक शख्स ने चार लाख की सैलरी पैकेज पर 12 लाख का जॉब ऑफर ले लिया.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:35 AM IST
Viral Video: हम सभी जब नौकरी छोड़ने का प्लान बनाते हैं तो कोशिश रहती है कि दूसरी कंपनी से ज्यादा से ज्यादा हाईक मिल सके और पोस्ट के साथ-साथ सैलरी भी बढ़ सके. हालांकि, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरिएंस और मौजूदा कंपनी में सैलरी पैकेज भी मैटर करता है. इसके बाद ही आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में एक अच्छा पैकेज हासिल कर पाते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स ने 4 लाख की सैलरी पर 12 लाख का जॉब ऑफर अपने हाथ में ले लिया है. इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि कैसे शख्स को इतना ज्यादा हाईक मिल सका है. हालांकि, जानकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेंगे और कहेंगे वाह, ये कर रहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल.

किया ऐसा हेरफेर कि मिला 3 गुणा हाईक

वायरल वीडियो में शख्स एक मैसेज को पढ़ रहा है इसमें जानकारी दी गई है कि कैसे एक युवक ने 4 लाख के सैलरी पैकेज पर 3 गुणा यानी 12 लाख का पैकेज हासिल किया. भाई ने जानकारी दी कि जॉब अप्लाई करते समय 4 लाख की सैलरी को 7 लाख की सैलरी बना दिया और 20 प्रतिशत हाईक मांगी. इसके बाद कंपनी ने मुझे 8.5 लाख का जॉब ऑफर किया जिसे आगे दूसरी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक किया और फिर मुझे 12 लाख का जॉब ऑफर मिल गया.

सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे HR को दिखाई ज्यादा सैलरी?

वायरल वीडियो में बताया गया कि युवक ने फोटो एडिट के जरिए ऐसा किया. दरअसल, Payslip को एडिट करके 4 लाख की सैलरी को युवक ने 7 लाख की सैलरी कर दी थी. इसके बाद कंपनी से जब 20 प्रतिशत हाईक मिला तो युवक ने दूसरी कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई किया और 8.5 लाख के जॉब ऑफर को दिखा दिया. इस वजह से दूसरी कंपनी की एचआर ने 12 लाख रुपये का सैलरी पैकेज ऑफर किया. इस पोस्ट को पढ़ने वाले शख्स ने युवक को कहा कि ‘भाई तू सांप नहीं Corporate का कोबरा है कोबरा’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anmol Garg (@anmolgarg101)

इंस्टाग्राम पर @anmolgarg101 ने वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो पर कई यूजर के पोस्ट भी देखने को मिले. एक शख्स ने कहा कि उसने भी ऐसा ही किया था. दूसरे यूजर ने लिखा कि मैंने सेम ट्राई किया और पकड़ा गया, 4 लाख का पैकेज अब दो लाख का हो गया. तीसरे यूजर ने लिखा कि एचआर ने पिछले तीन महीने की सैलरी स्लिप मांगी भाई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल होने के चांस हैं... अगर उसे पे-स्लिप एडिट करना आता हो तो.

;