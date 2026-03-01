Advertisement
trendingNow13126805
Hindi Newsजरा हटकेशख्स ने गाया वीर-जारा का ये गाना? लोग कर रहे इस सिंगर से कंपेयर, VIDEO देखें

शख्स ने गाया 'वीर-जारा' का ये गाना? लोग कर रहे इस सिंगर से कंपेयर, VIDEO देखें

Viral Video: एक शख्स रेलवे ट्रैक के पास खड़ा फिल्म 'वीर-जारा' (Veer-Zaara) का प्रसिद्ध गाना 'दो पल रुका ख्वाबों का कारवां' गा रहा है. ये आवाज लोगों के दिलों को छू रही है. कुछ यूजर्स इसे 'सोनू निगम' की आवाज की तरह बता रहे हैं. तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आवाज अच्छी है लेकिन 'सोनू निगम' से कंपेयर ठीक नहीं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स ने गाया 'वीर-जारा' का ये गाना? लोग कर रहे इस सिंगर से कंपेयर, VIDEO देखें

Viral Video: सोशल मीडिया ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसने कई कलाकारों को पहचान दी है. रानू मंडल से लेकर पत्थर बजाकर 'दिल पे चलाई छुरियां' गाना गाने वाले राजू तक को खूब फेम मिला. सोशल मीडिया की ताकत और लोगों के प्यार ने कई लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया. इसी कड़ी में एक शख्स फिल्म 'वीर-जारा' (Veer-Zaara) का गाना गा रहा है. यूजर्स उसकी आवाज को सोनू निगम की आवाज से तुलना कर रहे हैं और सेम बता रहे हैं. तो वहीं कुछ यूजर्स आवाज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सोनू निगम की आवाज से तुलना को गलत बता रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स रेलवे ट्रैक के ​पास खड़ा है. इस दौरान वहां दूसरा शख्स आता है और पूछता है- गाना गा लेते हो? इसके बाद फटे पुराने कपड़े पहना व्यक्ति 'हां' में जवाब देता है. इसके बाद वो शख्स गाने की फरमाइश करता है तो ये शख्स पूछता है, 'बताओ कौन-सा सुनोगे?' फिर क्या था ये शख्स सोनू निगम की आवाज में ऐसा गाना गया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चलिए जानते हैं इस शख्स ने कौन-सा गाना गाया?

कौन-सा गाना गाया?

ये व्यक्ति 2004 की फिल्म 'वीर-जारा' (Veer-Zaara) का प्रसिद्ध गाना 'दो पल रुका ख्वाबों का कारवां' गाता है. यूजर्स व्यक्ति की आवाज को बिल्कुल ओरिजनल वॉइस की कॉपी बता रहे हैं. इस शख्स की आवाज सीधे दिल को छू रही है और लोगों के दिलों को जीत रही है. इंटरनेट पर यूजर्स जमकर इस आवाज की तारीफ कर रहे हैं और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shubh Dubey (@shubh_1858)

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shubh_1858 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं इतना ही नहीं, 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वो अच्छा गाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सोनू निगम की तरह नहीं.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई आप पर सोनू निगम की आवाज सूट होती है और आप सोनू निगम के गाने बहुत ही अच्छा गाते हो.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Singing VideoDo Pal songviral

Trending news

खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल