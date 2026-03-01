शख्स ने गाया 'वीर-जारा' का ये गाना? लोग कर रहे इस सिंगर से कंपेयर, VIDEO देखें

Viral Video: सोशल मीडिया ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसने कई कलाकारों को पहचान दी है. रानू मंडल से लेकर पत्थर बजाकर 'दिल पे चलाई छुरियां' गाना गाने वाले राजू तक को खूब फेम मिला. सोशल मीडिया की ताकत और लोगों के प्यार ने कई लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया. इसी कड़ी में एक शख्स फिल्म 'वीर-जारा' (Veer-Zaara) का गाना गा रहा है. यूजर्स उसकी आवाज को सोनू निगम की आवाज से तुलना कर रहे हैं और सेम बता रहे हैं. तो वहीं कुछ यूजर्स आवाज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सोनू निगम की आवाज से तुलना को गलत बता रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स रेलवे ट्रैक के ​पास खड़ा है. इस दौरान वहां दूसरा शख्स आता है और पूछता है- गाना गा लेते हो? इसके बाद फटे पुराने कपड़े पहना व्यक्ति 'हां' में जवाब देता है. इसके बाद वो शख्स गाने की फरमाइश करता है तो ये शख्स पूछता है, 'बताओ कौन-सा सुनोगे?' फिर क्या था ये शख्स सोनू निगम की आवाज में ऐसा गाना गया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चलिए जानते हैं इस शख्स ने कौन-सा गाना गाया?

कौन-सा गाना गाया?

ये व्यक्ति 2004 की फिल्म 'वीर-जारा' (Veer-Zaara) का प्रसिद्ध गाना 'दो पल रुका ख्वाबों का कारवां' गाता है. यूजर्स व्यक्ति की आवाज को बिल्कुल ओरिजनल वॉइस की कॉपी बता रहे हैं. इस शख्स की आवाज सीधे दिल को छू रही है और लोगों के दिलों को जीत रही है. इंटरनेट पर यूजर्स जमकर इस आवाज की तारीफ कर रहे हैं और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shubh_1858 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं इतना ही नहीं, 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वो अच्छा गाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सोनू निगम की तरह नहीं.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई आप पर सोनू निगम की आवाज सूट होती है और आप सोनू निगम के गाने बहुत ही अच्छा गाते हो.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.