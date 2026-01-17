नए किराएदारों को मिला घर के साथ एक अनूठा तोहफा; दरवाजे पर चिपकी चिट्ठी पढ़कर भर आईं आंखें

नए घर में शिफ्ट होना हमेशा आसान नहीं होता. सामान के साथ-साथ पुरानी यादें, आदतें और छोटे-छोटे रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत और संवेदनशीलता कभी दरवाजे बंद नहीं करती. एक पूर्व किराएदार ने घर छोड़ते वक्त नए रहने वालों के लिए जो तोहफा छोड़ा, वह किसी सामान से नहीं बल्कि भावनाओं से भरा था. दरवाजे पर चिपकी एक साधारण-सी चिट्ठी ने नए किराएदारों की आंखें नम कर दीं. यह चिट्ठी दो कबूतरों की थी, जिनसे उस घर का एक अनकहा रिश्ता जुड़ा हुआ था.

बीमार कबूतरों से बना परिवार

इस कहानी की शुरुआत दो कबूतरों नेव और कैलोवे से होती है. ये दोनों कबूतर कभी बीमार और कमजोर थे, जिन्हें पूर्व किराएदार ने रेस्क्यू किया था. समय पर देखभाल और प्यार की वजह से दोनों पूरी तरह ठीक हो गए. इसके बाद ये कबूतर अक्सर उसी घर पर आते-जाते रहे और धीरे-धीरे उस जगह का हिस्सा बन गए. पूर्व किराएदार के लिए ये सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी का एक भावनात्मक हिस्सा बन चुके थे. घर बदलते समय उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं कबूतरों को लेकर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दरवाजे पर चिपकी चिट्ठी में छुपी इंसानियत

घर छोड़ने से पहले पूर्व किराएदार ने नए रहने वालों के लिए एक हाथ से लिखी चिट्ठी छोड़ी. इसमें लिखा था कि नेव और कैलोवे को यह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि अब वे यहां नहीं रहते. चिट्ठी में नए किराएदारों से अपील की गई कि वे इन कबूतरों के साथ प्यार और दया से पेश आएं. खास बात यह थी कि चिट्ठी में कबूतरों के छोटे-छोटे स्केच भी बनाए गए थे, जो इसे और भी भावुक बना देते हैं. यह एक साधारण अनुरोध नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन का प्रतीक था.

I am moving apartments and here is the letter I am leaving for the new tenants pic.twitter.com/RiLJiRmS6h — Moe (@CopsHateMoe) January 16, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

यह चिट्ठी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘मो’ नाम के यूजर ने शेयर की, जिन्होंने बताया कि वे अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं और नए किराएदारों के लिए यह नोट छोड़कर जा रहे हैं. कबूतरों के समर्थक हॉक ने भी पोस्ट पर कमेंट कर बताया कि नेव कभी-कभी अपने साथी के साथ आती है, लेकिन समय के साथ उनकी विज़िट अपने आप बंद हो जाएगी. पोस्ट वायरल होते ही लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं. किसी ने सीगल से जुड़ी अपनी कहानी साझा की, तो किसी को पुराने रेस्क्यू किए गए कबूतर याद आ गए. कई यूजर्स ने लिखा कि यह पोस्ट पढ़कर उनकी आंखें भर आईं.