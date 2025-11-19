Advertisement
रात को सोया बेरोजगार, सुबह उठा तो 1000 जगहों पर अपने-आप ही अप्लाई हो गई नौकरियां! 50 जगहों से आए इंटरव्यू कॉल

AI Job Application: सोते हुए 1,000 नौकरियों के लिए आवेदन. एक व्यक्ति ने नौकरी पाने के लिए AI बॉट का उपयोग करके कैसे सिर्फ एक महीने में 50 इंटरव्यू पाए? जानें इस अनोखे तरीके के बारे में, जिसने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया.

 

Nov 19, 2025, 12:09 PM IST
Automated Job Search: जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) राइटिंग और कंटेंट बनाने में आया है, तब से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर कोई किसी न किसी तरह से इसकी ताकत देख चुका है. आजकल AI टूल्स आम हो गए हैं, जो लोगों को नौकरी के लिए रिज्यूमे (CV), कवर लेटर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजें बनाने में मदद करते हैं. मगर एक शख्स ने तो AI का इस्तेमाल एक कदम आगे बढ़ा दिया. उसने AI की मदद से सोते-सोते ही 1,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर दिया और सबसे बड़ी बात, उसे बहुत बढ़िया नतीजे भी मिले.

उस आदमी ने AI बॉट से क्या-क्या करवाया?

उस आदमी ने रेडिट पर अपनी पूरी कहानी बताई. उसने कहा कि खुद का बनाया हुआ AI बॉट उसकी नौकरी ढूंढने में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ. मजे की बात यह है कि जब वह आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था, तब AI बॉट उसके सारे थकाऊ काम निपटा रहा था. रेडिट के 'गेट एम्प्लॉइड' फोरम पर, उस यूजर ने बताया कि उसने ऐसा AI बॉट बनाया जो ये सब करता है. उम्मीदवार की जानकारी को समझता है. जॉब की जरूरतों को देखता है. हर नौकरी के लिए अलग सीवी और कवर लेटर बनाता है. रिक्रूटर के खास सवालों का जवाब देता है और नौकरियों के लिए अपने आप अप्लाई कर देता है.

एक महीने में कितने इंटरव्यू मिले?

उसने बताया, "सिर्फ एक महीने में, इस तरीके से मुझे लगभग 50 इंटरव्यू मिले." उसने AI बॉट को रात भर काम करने के लिए सेट किया था, जिसने हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज्ड सीवी और कवर लेटर तैयार किए. उसने लिखा, "यह तरीका ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग सिस्टम को पार करने में कमाल का असरदार है. हर नौकरी के लिए खास सीवी और कवर लेटर बनाने से, मेरे प्रोग्राम ने AI और इंसानी रिक्रूटर दोनों की नजर में आने के चांस बहुत बढ़ा दिए."

नौकरी की दुनिया पर इसका क्या असर होगा?

अपनी बात खत्म करते हुए उसने लिखा, "इस टेक्नॉलॉजी क्रांति को देखते हुए, मैं सोचता हूं कि काम की दुनिया पर इसका कितना गहरा असर होगा. बेशक, यह तरीका बहुत तेज और असरदार है, लेकिन नौकरी के आवेदनों का इतना ऑटोमेशन हो जाने से हमारे पेशेवर (प्रोफेशनल) रिश्तों पर सवाल उठता है."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Interview AI Bot job trending viral

