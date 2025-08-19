रियल लाइफ 'बाहुबली'! रेलवे फाटक बंद था तो शख्स ने कंधे पर उठाई बाइक और पार कर गया सड़क, वायरल हुआ वीडियो

Man carrying bike on shoulder viral video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. हाल ही में एकऐसा वीडियो सामने आया है, जो लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर रेलवे फाटक पार करता हुआ दिख रहा है. बता दें कि यह वीडियो उस समय का है, जब रेलवे फाटक बंद था और एक ट्रेन के आने का इंतजार हो रहा था. इस बीच रेलवे फाटक को पार करना सख्त मना होता है. फिलहाल यह वीडियो काफी चर्चाओं में है.

कंधे पर बाइक उठाकर पार किया रेलेवे फाटक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के आने से पहले सड़क के दोनों तरफ के रेलवे फाटक बंद कर दिए गए हैं. जहां दोनों तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियों के साथ लोग रुके हुए हैं. सब फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक एक शख्स अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर भीड़ के बीच से निकलता है. वह आराम से अपनी बाइक को उठाकर रेलवे ट्रैक पार करता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है. यह सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान भी काफी हैरान रह जाते हैं. सब लोग शख्स को देखने लगते हैं.

लोगों ने कुछ इस तरह दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @askshivanisahu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ये अलग किस्म के प्राणी हैं. वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- बाइक में तेल न होने ओर शर्म के कारण अपने आप को बाहुबली साबित करना चाहता एक नौजवान. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- जनता को इम्प्रेस करना चाह रहा है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि 2-4 घंटे बाद सब भूल जाते हैं. एक अन्य यूजर ने तो शख्स को मूर्ख करार दे दिया और लिखा- इस मूर्ख व्यक्ति को बहुत जल्दी है.