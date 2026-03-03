Advertisement
सिर्फ 3 EMI मिस… और गया 1.2 करोड़ का फ्लैट! बेंगलुरु में बैंक ने 60 दिन में कर दी नीलामी

बेंगलुरु में सिर्फ 3 EMI चूकने पर बैंक द्वारा 1.2 करोड़ का फ्लैट 95 लाख में नीलाम करने का मामला चर्चा में है. 8 साल की मेहनत के बाद घर गंवाने की यह कहानी होम लोन धारकों के लिए बड़ी चेतावनी बनी हुई है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:24 PM IST
अपना घर होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक आखिरी ईएमआई (EMI) जमा नहीं हो जाती, उस घर की चाबी असल में बैंक के पास ही होती है? बेंगलुरु से आई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने होम लोन लेने वालों की धड़कनें तेज कर दी हैं. मामला एक ऐसे शख्स का है जिसकी 8 साल की मेहनत और करोड़ों का निवेश सिर्फ तीन किस्तों की चूक की वजह से मिट्टी में मिल गया. यह कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि घर की रजिस्ट्री होते ही वे उसके मालिक बन गए. आइए जानते हैं कि कैसे एक छंटनी ने एक हंसते-खेलते परिवार के आशियाने को बैंक की नीलामी टेबल तक पहुँचा दिया और क्यों यह खबर इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बनी हुई है.

किस्मत का फेर और बैंक की सख्त कार्रवाई

बेंगलुरु की चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल ने लिंक्डइन पर अपने पड़ोसी राजेश की आपबीती शेयर की, जिसने हर किसी को चौंका दिया. राजेश ने अपना फ्लैट 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था और वह पिछले 8 साल से ईमानदारी से किस्तें भर रहे थे. लेकिन अक्टूबर 2025 में अचानक उनकी नौकरी चली गई, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ गया. जनवरी 2026 तक वह लगातार तीन EMI जमा नहीं कर पाए. बैंक ने बिना देरी किए 'सरफेसी एक्ट' (SARFAESI Act) का सहारा लिया और नोटिस जारी कर दिया. महज 60 दिनों के भीतर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर फ्लैट को नीलाम कर दिया गया. सबसे दुखद बात यह रही कि 1.2 करोड़ का फ्लैट नीलामी में सिर्फ 95 लाख रुपये में बिका, जिससे राजेश को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी 

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई, लेकिन इसके साथ ही दावों की सत्यता पर भी सवाल उठने लगे. एक्स (X) पर कई यूजर्स ने तर्क दिया कि बेंगलुरु जैसे शहर में 8 साल पुराना फ्लैट अपनी मूल कीमत से कम पर बिकना लगभग नामुमकिन है. कुछ लोगों ने बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए कि आमतौर पर बैंक 90 दिन के डिफॉल्ट के बाद भी बातचीत का मौका देते हैं और 60 दिन में नीलामी की प्रक्रिया पूरी करना व्यावहारिक रूप से कठिन है. हालांकि, सीए मीनल के मुताबिक राजेश को 8 साल की मेहनत के बदले बैंक से सिर्फ 15 लाख रुपये वापस मिले, जबकि बैंक ने अपना बकाया 80 लाख रुपये वसूल कर लिया. यह गणित कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है.

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

