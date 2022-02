फटे-पुराने कपड़े पहने शख्स ने बनाई इतनी शानदार पेंटिग, देखकर दंग रह गए IPS अधिकारी

Beautiful Painting Video: कभी भी किसी शख्स को उसके कपड़ों, पैसों और बोली से नहीं आंका जा सकता है. कभी-कभी कोई शख्स दिखता बहुत साधारण सा है, लेकिन उसके भीतर ऐसा गजब का टैलेंट होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है. ऐसा ही एक वीडियो IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

दीपांशु काबरा ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, ‘किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंका जा सकता है.' IPS अधिकारी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर यह बात एकदम सटीक लगती है कि किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंका जा सकता. वीडियो में दिख रहा एक शख्स फटे-पुराने कपड़े पहने दिखाई देता है लेकिन वह सड़क किनारे दीवार पर ऐसी पेंटिंग बनाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

वायरल वीडियो देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे कि साधारण सा दिख रहा शख्स इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है. सिर्फ यही नहीं इस वीडियो में एक महिला एंबुलेंस के शीशे पर बहुत ही सुंदर आकृति उकेरती दिख रही है. 57 सेकेंड के इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुरानी और मैली-कुचैली लुंगी पहने बेहद ही साधारण शख्स सड़क किनारे एक दीवार पर शानदार पेंटिंग बनाता है. शख्स एक लड़की की पेंटिग बनाता दिख रहा है. देखें वीडियो-

We can never judge a book by its cover! pic.twitter.com/MaZq7vtzv2

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 8, 2022