शख्स ने 741 प्राचीन अक्षरों से बनाया आनंद महिंद्रा का अद्भुत चित्र, एक-एक लेटर को लिखकर बनाई तस्वीर

Anand Mahindra Creative Photo: दुनिया में ऐसी अनोखी प्रतिभाएं हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है. कुछ लोगों में तो ऐसे यूनिक टैलेंट होते हैं कि आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाते हैं, जिनमें लोगों का अलग-अलग टैलेंट नजर आता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने ऐसी गजब की चित्रकारी की है कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, एक शख्स ने प्राचीन अक्षरों का इस्तेमाल करके फेमस बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा की तस्वीर बनाई है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कागज दिखाई दे रहा है जिस पर एक शख्स कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है. इसमें सिर्फ शख्स का हाथ दिखाई दे रहा है. उसका चेहरा नहीं दिख रहा. वह काफी तेज़ी से कागज पर लिख रहा है. लेकिन वह जो भी लिख रहा है वो सीधी लाइन में नहीं लिख रहा, बल्कि गोलाकार या तिरछी लाइन में लिख रहा है. देखने में ऐसे लगता है कि वो अक्षर लिखते हुए कोई चित्र बना रहा है.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि लिखते हुए उस शख्स ने एक सुंदर चित्र बना दिया है. वीडियो के आखिर में आप जब पूरा चित्र एक साथ देखेंगे तो दंग रह जाएंगे. दरअसल, चित्रकार ने अक्षरों से आनंद महिंद्रा का चित्र बना दिया है. वीडियो के कैप्शन से पता चलता है कि कांचीपुरम के गणेश नाम के शख्स ने तमिल भाषा के 741 प्राचीन अक्षरों से यह चित्र बनाया है. चित्र बनाने वाले ने यह भी बताया है कि इस तरह की यह पहली ड्राइंग है. शख्स ने आनंद महिंद्रा से इस चित्र पर प्रतिक्रिया देने की गुजारिश भी की है.

Hey, @anandmahindra This is Ganesh, from Kanchipuram, I have drawn a pic of you with 741 Ancient Tamil letters. It's one of the first drawings of this kind.Would love to hear your opinion on this.@MahindraRacing@MahindraElctrc @MahindraRise pic.twitter.com/Of4C2nCbYB

— Ganesh (@SGaniiganesh) May 19, 2022