/ट्रेन में लड़का करता रहा गंदी हरकत, लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड कर पहुंचाया रेलवे तक; अब होगी कार्रवाई

किसी भी सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. एक और ऐसी ही घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? एक लड़के की गलत हरकत को सहने की बजाय लड़की ने हिम्मत दिखाई, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और शिकायत दर्ज कराई. यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जो ऐसी घटनाओं को देखकर भी चुप रह जाते हैं. कई बार महिलाएं ऐसी घटनाओं का सामना करती हैं, लेकिन डर या झिझक की वजह से आवाज नहीं उठा पातीं. यह घटना उन सभी महिलाओं के लिए किसी नजीर से कम नहीं है.