/ट्रेन में लड़का करता रहा गंदी हरकत, लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड कर पहुंचाया रेलवे तक; अब होगी कार्रवाई

किसी भी सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. एक और ऐसी ही घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? एक लड़के की गलत हरकत को सहने की बजाय लड़की ने हिम्मत दिखाई, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और शिकायत दर्ज कराई. यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जो ऐसी घटनाओं को देखकर भी चुप रह जाते हैं. कई बार महिलाएं ऐसी घटनाओं का सामना करती हैं, लेकिन डर या झिझक की वजह से आवाज नहीं उठा पातीं. यह घटना उन सभी महिलाओं के लिए किसी नजीर से कम नहीं है.
पूरा मामला विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का बताया जा रहा है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, रूपाली दीक्षित नाम की लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी. सफर के दौरान वह कोच के दरवाजे के पास खड़ी थीं. इसी दौरान पास के कोच में मौजूद एक लड़के ने उन्हें देखकर अजीब और भद्दे इशारे करने शुरू कर दिए. लड़की ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक लगातार अपनी हरकत दोहराता रहा तो उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया. इसके बाद भी युवक नहीं रुका और अपनी हरकतें जारी रखीं. आखिरकार लड़की ने फैसला किया कि वह इस घटना को रिकॉर्ड करेंगी, जिससे आरोपी की पहचान हो सके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का बिना किसी डर के युवती की तरफ इशारे कर रहा है. वहीं लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए उसका वीडियो बना लिया. रूपाली ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भारतीय रेलवे और संबंधित अधिकारियों को टैग किया. उन्होंने बताया कि ट्रेन में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और युवक ने आपत्तिजनक इशारे किए. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह विवेक एक्सप्रेस में सफर कर रही थीं. जब वह कोच के दरवाजे के पास खड़ी थीं, तभी एक व्यक्ति ने उनके साथ बदतमीजी की और अश्लील इशारे किए.
Today I was travel in Vivek Express when I Stand at coach door ,this guy behave badly and giving me sign of Sexual .He was Travelling in a 15228- SMVT Express in 2nd General coach from Engine and now he was reaching to Dankuni Jn.@RailMadad @RailMinIndia @RailwaySeva @RPF_INDIA pic.twitter.com/bMp4J61Czg
— Rupali Dixit (@GhumakkadLaali) June 29, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया. रेलवे की ओर से रूपाली से यात्रा से जुड़ी जानकारी जैसे PNR नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल शेयर करने को कहा गया, जिससे मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सके. इसके बाद RPF ने भी शिकायत दर्ज होने की जानकारी दी. बताया गया कि मामले को RailMadad पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है और शिकायत नंबर भी जारी कर दिया गया है. RPF Eastern Railway ने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया कि शिकायत को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. RPF Howrah Division को कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों ने लिखा कि महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.
वहीं कई महिलाओं ने अपनी आपबीती भी शेयर की और बताया कि उन्हें भी कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों की वजह से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षित महसूस करना पड़ता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसे मामलों में चुप रहने की बजाय आवाज उठाना जरूरी है.
इस घटना से एक बात साफ है कि गलत व्यवहार को सहन करना समाधान नहीं है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर किसी के साथ बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. रूपाली की इस पहल ने यह संदेश दिया है कि डरने की बजाय गलत करने वालों को जवाब देना चाहिए.
हालांकि, साथ ही यह भी जरूरी है कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करें, ताकि महिलाओं का भरोसा बना रहे. ट्रेन, बस या किसी भी सार्वजनिक जगह पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों का सम्मान करे. छोटी दिखने वाली ऐसी हरकतें किसी के लिए बेहद परेशान करने वाला अनुभव बन सकती हैं. इसलिए जरूरत है कि समाज में सम्मान और जिम्मेदारी की सोच को बढ़ावा दिया जाए.