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ट्रेन में लड़का करता रहा गंदी हरकत, लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड कर पहुंचाया रेलवे तक; अब होगी कार्रवाई

ट्रेन में सफर कर रही एक लड़की के साथ एक लड़के की शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि लड़के ने ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर अश्लील इशारे किए. लड़की ने डरने या चुप रहने की बजाय उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रेलवे को टैग करते हुए शिकायत कर दी. अब रेलवे और RPF ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:50 PM IST
ट्रेन में लड़का करता रहा गंदी हरकत, लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड कर पहुंचाया रेलवे तक; अब होगी कार्रवाई
Image Credit: Image credit: X/@GhumakkadLaaliSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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