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दोस्त निकला आस्तीन का सांप! बटुआ चुराकर छीनी पहचान, 30 साल तक जीता रहा उसकी जिंदगी

अमेरिका के मैथ्यू कीरन्स ने 30 साल तक अपने सहकर्मी विलियम वुड्स की पहचान चुराकर जिंदगी जी. इस धोखाधड़ी की वजह से असली विलियम को जेल और पागलखाने तक जाना पड़ा. जानिए इस हैरान कर देने वाले केस की पूरी सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:45 AM IST
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दोस्त निकला आस्तीन का सांप! बटुआ चुराकर छीनी पहचान, 30 साल तक जीता रहा उसकी जिंदगी

Identity Fraud: कल्पना कीजिए कि कोई आपका बटुआ चुरा ले और फिर आपकी पूरी पहचान ही हड़प ले. अमेरिका में मैथ्यू डेविड कीरन्स नाम के एक शख्स ने ठीक ऐसा ही किया. उसने अपने सहकर्मी विलियम वुड्स की पहचान चुराकर न केवल 30 साल तक जिंदगी जी, बल्कि असली विलियम वुड्स को ही कानून की नजरों में अपराधी बना दिया. हाल ही में एक फेडरल अपील कोर्ट ने इस मामले में मैथ्यू की 12 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है.

कैसे शुरू हुई यह साजिश?

यह पूरी कहानी 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई जब मैथ्यू और विलियम न्यू मैक्सिको में एक साथ हॉटडॉग की दुकान पर काम करते थे. विलियम के अनुसार, मैथ्यू ने 1988 में उनका बटुआ चुरा लिया था. उस बटुए में रखे सोशल सिक्योरिटी कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मैथ्यू ने विलियम वुड्स के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया. इसके बाद मैथ्यू कीरन्स आधिकारिक रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हो गया और उसने खुद को दुनिया के सामने 'विलियम वुड्स' के रूप में पेश करना शुरू कर दिया.

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चोरी की पहचान पर बना लिया घर-परिवार

मैथ्यू ने इस झूठी पहचान के साथ न केवल शादी की और एक बच्चा पाला, बल्कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा हॉस्पिटल में एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली. उसने विलियम वुड्स के क्रेडिट का इस्तेमाल करके कई बैंक लोन लिए. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को भी कभी नहीं बताया कि उसकी असली पहचान मैथ्यू कीरन्स है. उसके बच्चे के नाम के पीछे भी विलियम का ही सरनेम लगा था.

जब असली विलियम को जाना पड़ा जेल

साल 2019 में जब असली विलियम वुड्स ने अपनी पहचान वापस पाने की कोशिश की, तो मैथ्यू ने बड़ी चालाकी से पुलिस को यकीन दिला दिया कि विलियम ही असली 'पहचान चोर' है. नतीजा यह हुआ कि असली विलियम वुड्स को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें 428 दिन जेल में बिताने पड़े और कोर्ट ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार मानकर 147 दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि विलियम को अपना असली नाम 'मैथ्यू कीरन्स' इस्तेमाल करना होगा, जो कि वास्तव में उस चोर का नाम था.

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DNA टेस्ट से खुला राज

जेल से रिहा होने के बाद भी विलियम ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए एक जासूस की मदद ली. उस जासूस ने विलियम के जन्म प्रमाण पत्र पर लिखे उनके जैविक पिता को ढूंढ निकाला. इसके बाद हुए DNA टेस्ट ने साबित कर दिया कि विलियम ही असली विलियम वुड्स हैं. जुलाई 2023 में जब मैथ्यू के सामने ये सबूत रखे गए, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने माना कि उसने दशकों तक झूठ बोला और फर्जी दस्तावेज बनाए.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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