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मौत के करीब पहुंचे शख्स ने बताया दूसरी दुनिया का राज! बनाया ऐसा स्केच कि देखकर लोग रह गए दंग

मौत के करीब पहुंचे युसुफ शाकूर ने अपने अनुभव को एक स्केच के जरिए समझाया, जिसे लोग “कॉस्मिक मैप” कह रहे हैं. इस चित्र में चेतना के अलग-अलग स्तर दिखाए गए हैं. कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की प्रक्रिया बताते हैं.

 
 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:29 PM IST
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मौत के करीब पहुंचे शख्स ने बताया दूसरी दुनिया का राज! बनाया ऐसा स्केच कि देखकर लोग रह गए दंग

मौत के बाद क्या होता है? यह सवाल इंसान सदियों से पूछता आया है. कोई इसे धर्म से जोड़कर देखता है तो कोई विज्ञान से. लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, एक शख्स ने दावा किया कि वह मौत के बेहद करीब पहुंच गया था और उस दौरान उसे कुछ अजीब अनुभव हुए. उसने उन अनुभवों को शब्दों में नहीं बल्कि एक स्केच के जरिए समझाने की कोशिश की. यही स्केच अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे “कॉस्मिक मैप” यानी ब्रह्मांड का नक्शा कह रहे हैं.

मौत के करीब पहुंचने के अनुभव से बना ‘कॉस्मिक मैप’

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया यह स्केच युसुफ शाकूर नाम के व्यक्ति ने बनाया है. उनका दावा है कि यह चित्र उस अनुभव पर आधारित है, जो उन्हें मौत के करीब पहुंचने के दौरान हुआ था. उन्होंने अपनी बात सिर्फ कहानी के रूप में बताने के बजाय एक डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की. इसी वजह से यह स्केच लोगों का ध्यान खींच रहा है. कई यूजर्स इसे “कॉस्मिक मैप” कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड और इंसान के अस्तित्व को अलग-अलग स्तरों में दिखाने की कोशिश की गई है. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

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स्केच में दिखाई गई चेतना की अलग-अलग परतें

युसुफ शाकूर के बनाए इस स्केच में ब्रह्मांड को कई स्तरों में दर्शाया गया है. सबसे नीचे पृथ्वी और इंसानों को दिखाया गया है. इसके ऊपर पतली चमकती लाइनों के जरिए इंसानों को ऊपर मौजूद अलग-अलग स्तरों से जोड़ा गया है. चित्र के बीच में एक सर्पिल यानी घूमती हुई आकृति बनाई गई है, जिसे चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने का रास्ता बताया गया है. वहीं सबसे ऊपर एक बड़ा गोला बना है, जिस पर “ओवरसोल” लिखा गया है. इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि सभी जीवों की चेतना किसी बड़े स्रोत से जुड़ी हुई हो सकती है.

आध्यात्मिक विचारों से मिलती झलक

ऑनलाइन चर्चा के दौरान कई लोगों ने इस स्केच की तुलना पुराने आध्यात्मिक विचारों से भी की है. कुछ यूजर्स ने “सिल्वर कॉर्ड” नाम की अवधारणा का जिक्र किया, जिसमें माना जाता है कि आत्मा और शरीर के बीच एक अदृश्य डोरी होती है. हालांकि वैज्ञानिक इस तरह के अनुभवों को अलग नजर से देखते हैं. डच कार्डियोलॉजिस्ट पिम वान लोमेल के एक अध्ययन के अनुसार, कार्डियक अरेस्ट से बचे कई लोगों ने सुरंग से गुजरने या शरीर से अलग होने जैसा अनुभव बताया. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और रासायनिक बदलावों के कारण भी हो सकता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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