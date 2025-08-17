Viral: आदमी के हाथ में मछली, दूर से बाज की नजरें उस पर टिकी और फिर... देखें Video
Advertisement
trendingNow12884817
Hindi Newsजरा हटके

Viral: आदमी के हाथ में मछली, दूर से बाज की नजरें उस पर टिकी और फिर... देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी के हाथ में मछली देखी जाती है और फिर मिनटों में उड़न-छू हो जाती है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: आदमी के हाथ में मछली, दूर से बाज की नजरें उस पर टिकी और फिर... देखें Video

Eagle Caught Fish from Man: ‘बाज की नजर’ मुहावरा तो आपने भी सुना होगा जिसका मतलब होता है कि बहुत तेज नजर या पैनी दृष्टि, आज मुहावरे के अर्थ को लाइव देख भी लीजिए. सरल भाषा में कहें तो बाज की नजर कितनी तेज होती है इसका उदाहरण वायरल वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाज की तेज नजरें पेट भरने के काम आ जाती है. दूर से दिख रहा शख्स उसके लिए खाने का इंतजाम कर देता है. वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी.

आदमी ने हाथ में पकड़ी मछली

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स देखा जा रहा है जो अपने परिवार के साथ पानी के बीचों-बीच है और नाव में बैठा हुआ है. आदमी के साथ तीन बच्चे भी नजर आ रहे हैं और एक बोट चलाने वाला है. वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स के हाथ में एक बड़ी मछली होती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह सकता है.

बाज ने किया शिकार

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट @AMAZlNGNATURE पर एक वीडियो को साझा किया गया है. इसमें देख सकते हैं कि एक नाव पर अपने तीन बच्चों के साथ एक आदमी है जिसके हाथ में बड़ी सी मछली है और उसे देखकर लगता है कि बाज दूर से देख चुका था कि उस शख्स ने मछली पकड़ रखी है और वो गोल-गोल घूमने लगता है. आदमी भी बिना डरे मछली को दिखा रहा होता है, बाज पास आने की कोशिश करता है और वो मछली को ऊपर की ओर उछाल देता है और फिर एक दम से बाज शिकार करता है, मछली को पकड़कर दूर चला जाता है.

यूजर्स ने क्या कहा?

वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट रहे जिसमें ज्यादा कमेंट बाज की तारीफ करने वाले रहे. एक यूजर ने लिखा कि ‘मछली का शिकार करते हुए एक बाज का बेहतरीन दृश्य’ दूसरे यूजर ने लिखा-‘चील ने हवा में फेंका हुआ खाना पकड़ा’तीसरे यूजर ने लिखा कि एक बाज एक मछली को पकड़ता है और हवा में ही उसे जीवित खा जाता है. इस तरह से अलग-अलग कमेंट रहे जिसमें बाज के शिकार की तारीफ की गई.

ये भी पढ़ें- आपदा में अवसर ढूंढना कोई इस रिक्शावाले से सीखे! जलभराव में भी ऐसे बैठा ली सवारी; उड़

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viralvideo

Trending news

78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
;