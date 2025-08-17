Viral: आदमी के हाथ में मछली, दूर से बाज की नजरें उस पर टिकी और फिर... देखें Video

Eagle Caught Fish from Man: ‘बाज की नजर’ मुहावरा तो आपने भी सुना होगा जिसका मतलब होता है कि बहुत तेज नजर या पैनी दृष्टि, आज मुहावरे के अर्थ को लाइव देख भी लीजिए. सरल भाषा में कहें तो बाज की नजर कितनी तेज होती है इसका उदाहरण वायरल वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाज की तेज नजरें पेट भरने के काम आ जाती है. दूर से दिख रहा शख्स उसके लिए खाने का इंतजाम कर देता है. वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी.

आदमी ने हाथ में पकड़ी मछली

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स देखा जा रहा है जो अपने परिवार के साथ पानी के बीचों-बीच है और नाव में बैठा हुआ है. आदमी के साथ तीन बच्चे भी नजर आ रहे हैं और एक बोट चलाने वाला है. वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स के हाथ में एक बड़ी मछली होती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह सकता है.

बाज ने किया शिकार

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट @AMAZlNGNATURE पर एक वीडियो को साझा किया गया है. इसमें देख सकते हैं कि एक नाव पर अपने तीन बच्चों के साथ एक आदमी है जिसके हाथ में बड़ी सी मछली है और उसे देखकर लगता है कि बाज दूर से देख चुका था कि उस शख्स ने मछली पकड़ रखी है और वो गोल-गोल घूमने लगता है. आदमी भी बिना डरे मछली को दिखा रहा होता है, बाज पास आने की कोशिश करता है और वो मछली को ऊपर की ओर उछाल देता है और फिर एक दम से बाज शिकार करता है, मछली को पकड़कर दूर चला जाता है.

Man notices an Eagle eyeing the fish he just caught. pic.twitter.com/H2aDRTo8Zp — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) August 17, 2025

यूजर्स ने क्या कहा?

वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट रहे जिसमें ज्यादा कमेंट बाज की तारीफ करने वाले रहे. एक यूजर ने लिखा कि ‘मछली का शिकार करते हुए एक बाज का बेहतरीन दृश्य’ दूसरे यूजर ने लिखा-‘चील ने हवा में फेंका हुआ खाना पकड़ा’तीसरे यूजर ने लिखा कि एक बाज एक मछली को पकड़ता है और हवा में ही उसे जीवित खा जाता है. इस तरह से अलग-अलग कमेंट रहे जिसमें बाज के शिकार की तारीफ की गई.

