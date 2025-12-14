सिर्फ 6 महीने काम, सैलरी 1.3 करोड़, फ्री में खाना रहना और... फिर भी बंदे ने लोगों से पूछा- जाऊं या नहीं?

Viral News: एक 29 साल के शख्स को अंटार्कटिका में 6 महीने के काम के लिए 1.3 करोड़ रुपये और फ्री सुविधा वाली नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन पर्सनल लाइफ की चिंता के चलते वह सोशल मीडिया पर सलाह मांग रहा है.
Trending Photos
अच्छी पढ़ाई और मजबूत स्किल्स के बाद हर युवा का सपना होता है कि उसे मोटी सैलरी वाली नौकरी मिले. लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही हर फैसले की वजह बन सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक 29 साल के शख्स को सिर्फ 6 महीने के काम के बदले 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी ऑफर हुई है. रहना, खाना, फ्लाइट और डेटा सब कुछ फ्री है. इसके बावजूद शख्स असमंजस में है और लोगों से पूछ रहा है. क्या उसे यह नौकरी करनी चाहिए या नहीं?
रेडिट पर वायरल हुआ करोड़ों की नौकरी का ऑफर
दरअसल, यह मामला रेडिट पर सामने आया, जहां शख्स ने अपनी दुविधा खुलकर शेयर की. उसने बताया कि एजुकेशन पूरी होने के बाद उसे कई मौके मिले, लेकिन यह ऑफर सबसे अलग है. शख्स पर्यावरण रिसर्च सेक्टर में काम करता है और उसकी कंपनी ने उसे एक बेहद खास मिशन के लिए चुना है. नौकरी का पैकेज सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि सिर्फ आधे साल के काम के लिए 1.3 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, इस दौरान रहने-खाने से लेकर उड़ानें और मोबाइल डेटा तक, हर सुविधा कंपनी की ओर से मुफ्त दी जाएगी. फिर भी युवक फैसला नहीं कर पा रहा.
पर्सनल लाइफ बनी चिंता
युवक को यह नौकरी बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका के मैक्मुर्डो स्टेशन पर करनी है. वहां उसे 6 महीने तक रिसर्च वर्क में रहना होगा. युवक ने पोस्ट में लिखा कि सैलरी और अनुभव दोनों ही शानदार हैं, लेकिन उसकी निजी जिंदगी इस फैसले से प्रभावित हो सकती है. वह तीन साल से रिलेशनशिप में है और उसकी गर्लफ्रेंड 6 महीने की दूरी से खुश नहीं है. युवक ने बताया कि उसकी मौजूदा नेटवर्थ 1.62 करोड़ रुपये है, जो इस नौकरी को स्वीकार करने पर दोगुनी हो जाएगी, लेकिन भावनात्मक पहलू उसे रोक रहा है.
Posts from the fire
community on Reddit
पैसा या रिश्ता, क्या है सही फैसला?
युवक की पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा मौका जिंदगी में बार-बार नहीं मिलता और इसे छोड़ना समझदारी नहीं होगी. एक यूजर ने लिखा, “अगर मुझे ऐसा ऑफर मिलता, तो मैं सेकेंड भी नहीं सोचता.” वहीं कुछ ने संतुलित सलाह दी कि शुरुआत में रोमांच रहेगा, लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह पर लंबे समय तक रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि ज्यादातर लोगों की राय यही रही कि अनुभव और करियर ग्रोथ के लिए यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.