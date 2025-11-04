10 साल तक गुल्लक में भरते रहे सिक्के, फिर जब खोली तो शख्स के उड़ गए होश! अंदर निकले इतने पैसे

Piggy Bank Savings: अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में रहने वाले एली पियाट नाम के व्यक्ति ने बचपन से ही सिक्के जमा करने की आदत डाली थी. बीते 10 सालों से वह अपने “स्टार वॉर्स” थीम वाली गुल्लक में खुल्ले पैसे डालते आ रहे थे. हाल ही में जब उन्होंने यह गुल्लक खोली और अंदर के सारे सिक्के गिने, तो वे नतीजा देखकर दंग रह गए.

गुल्लक खोलने के बाद क्या मिला एली को?

एली ने अपने सारे सिक्के एक कॉइनस्टार मशीन में डाल दिए. यह एक ऐसी मशीन होती है जो सिक्कों को नोट या गिफ्ट कार्ड में बदल देती है. मशीन ने गिनती के बाद बताया कि उसमें 801 पेनी, 928 निकेल, 1202 डाइम, 2002 क्वार्टर, 1 हाफ-डॉलर कॉइन और 11 डॉलर के नोट थे. कुल रकम $686.61 (करीब ₹57,000) बनी.

क्या हुई कोई कटौती भी?

कॉइनस्टार मशीन ने अपनी सर्विस के लिए $89.16 की प्रोसेसिंग फीस काट ली, जिससे एली को आखिर में $597.45 (लगभग ₹49,000) मिले. इसके बावजूद एली बेहद खुश नजर आए और उन्होंने कहा, “मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतनी बड़ी रकम बचा ली थी.” एली ने यह रकम अपने पसंदीदा शौक–विनाइल रिकॉर्ड्स (पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स) खरीदने में खर्च कर दी. उन्होंने कहा, “मैंने कुछ रिकॉर्ड्स खरीदे जो मैं लंबे समय से चाहता था. ये मेरे लिए एक छोटा लेकिन यादगार इनाम था.”

कैसे बना उनका पोस्ट वायरल?

एली ने अपनी कॉइनस्टार रसीद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने लिखा, “10 साल लगे, लेकिन आखिरकार मेरी स्टार वॉर्स गुल्लक भर गई.” दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने गलती से यह पोस्ट Threads पर भी डाल दी क्योंकि उनका Facebook उससे जुड़ा हुआ था. कुछ ही घंटों में यह पोस्ट वायरल हो गई. यूजर्स ने एली की बचत की तारीफ की, तो कुछ ने मजाक में कहा कि वह बैंक जाकर फीस बचा सकते थे. एक यूजर ने लिखा, “अगर तुम सिक्के खुद रोल करते तो $89 बच जाते.” वहीं दूसरे ने कहा, “भले ही फीस कटी हो, लेकिन ये 10 साल की मेहनत का शानदार नतीजा है!”