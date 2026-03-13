बकरी को भी ऑनलाइन डिलीवर कर रही कंपनी, शख्स ने Video बनाकर दिखलाया तो उड़े सबके होश!

Online Shopping: आपने ऑनलाइन कैब बुक की होगी या अपने लिए खाना ऑर्डर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऑनलाइन बकरी ऑर्डर की है. जी हां, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि सूरत के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन बकरी मंगवाई है. बकरी की पीठ पर बिलिंग लेबल भी चिपका दिखाई देता है. वीडियो देख यूजर्स हैरान है कि अब बकरी भी ऑनलाइन मंगाई जा रही हैं.

इंडिया डिजिटल होता जा रहा है. यदि आपको खाने पीने का कोई भी आइटम चाहिए तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं. आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और फूड डिलीवरी बॉय आधे घंटे के भीतर आपका ऑर्डर आपके दरवाजे पर पहुंचा देगा. लोग कैब से लेकर टिकट तक ऑनलाइन बुक कर रहे हैं. लेकिन एक व्यक्ति ने जिंदा बकरी ऑनलाइन ऑर्डर की है. वीडियो देख लोग हैरान हैं कि अब बकरी भी ऑनलाइन बेची जा रही है.

बकरी की ऑनलाइन डिलीवरी

सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया का परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि एक शख्स ने बकरी बाजार से खरीदने के बजाए ऑनलाइन ऑर्डर की. वीडियो में देखा जा सकता है कि बकरी डिलीवर हुई है और उसकी पीठ पर बिलिंग लेबल भी चिपका हुआ है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @log.kya.kahenge नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया . खबर लिखे जाने तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोग हैरान हैं और मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया गया, 'ऑनलाइन शॉपिंग ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. एक व्यक्ति ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक जिंदा बकरी का ऑर्डर दिया, जिससे कई लोग हैरान और अचंभित रह गए. एक साधारण ऑनलाइन ऑर्डर के रूप में शुरू हुआ यह मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.'

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह वाकई दुखद है. यह तो जिंदा जानवर है. वो प्यासी, भूखी और डरी हुई हो सकती है. लेकिन कूरियर वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होगी.' वहीं दूसरे यूजर ने कहना, 'ये तो मेरा रोजाना का काम है इसमें शॉकिंग क्या है?'

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.