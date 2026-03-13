Advertisement
trendingNow13138994
Hindi Newsजरा हटकेबकरी को भी ऑनलाइन डिलीवर कर रही कंपनी, शख्स ने Video बनाकर दिखलाया तो उड़े सबके होश!

बकरी को भी ऑनलाइन डिलीवर कर रही कंपनी, शख्स ने Video बनाकर दिखलाया तो उड़े सबके होश!

Goat Ordered Online: ऑनलाइन शॉपिंग किस हद तक पहुंच चुकी है आप सोच भी नहीं सकते हैं. आज तक आपने ऑनलाइन फूड, कपड़े, कैब या टिकट बुक की होगी. लेकिन एक व्यक्ति ने ऑनलाइन जिंदा बकरी ऑर्डर की. बकरी की डिलीवरी का वीडियो देख लोगों ने उड़ाया मजाक.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बकरी को भी ऑनलाइन डिलीवर कर रही कंपनी, शख्स ने Video बनाकर दिखलाया तो उड़े सबके होश!

Online Shopping: आपने ऑनलाइन कैब बुक की होगी या अपने लिए खाना ऑर्डर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऑनलाइन बकरी ऑर्डर की है. जी हां, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि सूरत के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन बकरी मंगवाई है. बकरी की पीठ पर बिलिंग लेबल भी चिपका दिखाई देता है. वीडियो देख यूजर्स हैरान है कि अब बकरी भी ऑनलाइन मंगाई जा रही हैं. 

इंडिया डिजिटल होता जा रहा है. यदि आपको खाने पीने का कोई भी आइटम चाहिए तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं. आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और फूड डिलीवरी बॉय आधे घंटे के भीतर आपका ऑर्डर आपके दरवाजे पर पहुंचा देगा. लोग कैब से लेकर टिकट तक ऑनलाइन बुक कर रहे हैं. लेकिन एक व्यक्ति ने जिंदा बकरी ऑनलाइन ऑर्डर की है. वीडियो देख लोग हैरान हैं कि अब बकरी भी ऑनलाइन बेची जा रही है.

बकरी की ऑनलाइन डिलीवरी

सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया का परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि एक शख्स ने बकरी बाजार से खरीदने के बजाए ऑनलाइन ऑर्डर की. वीडियो में देखा जा सकता है कि बकरी डिलीवर हुई है और उसकी पीठ पर बिलिंग लेबल भी चिपका हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'पॉटी' बेचकर बनें करोड़पति! महिला के दावे ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें पूरा मामला

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @log.kya.kahenge नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया . खबर लिखे जाने तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोग हैरान हैं और मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया गया, 'ऑनलाइन शॉपिंग ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. एक व्यक्ति ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक जिंदा बकरी का ऑर्डर दिया, जिससे कई लोग हैरान और अचंभित रह गए. एक साधारण ऑनलाइन ऑर्डर के रूप में शुरू हुआ यह मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.'

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह वाकई दुखद है. यह तो जिंदा जानवर है. वो प्यासी, भूखी और डरी हुई हो सकती है. लेकिन कूरियर वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होगी.' वहीं दूसरे यूजर ने कहना, 'ये तो मेरा रोजाना का काम है इसमें शॉकिंग क्या है?'

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

online deliveryonline shoppingGoat Delivery

Trending news

कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक