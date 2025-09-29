शख्स ने ऑर्डर किए चांदी के सिक्के, पैकेट खोला तो अंदर निकली मैगी और स्नैक्स! Swiggy ने दिया ये जवाब!

Viral News: इन दिनों ऑनलाइन की सुविधा इतनी आसान हो गई है कि लोग एक क्लिक पर ग्रॉसरी, कपड़े से लेकर सोना-चांदी तक मंगवा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सुविधा बड़ी परेशानी में बदल जाती है, जैसा हाल ही में एक शख्स के साथ हुआ. जिन्होंने Swiggy Instamart से चांदी के सिक्के ऑर्डर किए, लेकिन पैकेट खोलने पर बाहर निकली मैगी और हल्दीराम के स्नैक्स.

ऑर्डर हुआ “हॉरर स्टोरी”

विनित ने X (पूर्व ट्विटर) पर अपने अनुभव को शेयर करते हुए इसे “Swiggy horror story” बताया. उन्होंने लिखा कि उन्होंने 999 प्यूरीटी वाले चांदी के सिक्के ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्हें 925 प्यूरीटी वाले सिक्के और साथ में मैगी-हल्दीराम पैकेट मिले. डिलीवरी ब्वॉय ने बताया कि पाउच को खोलना नहीं है, या तो पूरा ऑर्डर लें या कैंसल करें. विनित ने कस्टमर केयर के साथ 40 मिनट बिताए और आखिरकार केवल पाउच लिया, बाकी सामान डिलीवरी वाले को लौटाया.

Swiggy Horror story … Ordered silver coins, got Maggi and Haldiram packets. There is one pouch in entire order which is sealed. Delivery guy told we can’t open it, either I take entire order or cancel it Spent 40mins with customer care, opened and had to take the order… pic.twitter.com/yN79rFyr3x — Vineeth K (@DealsDhamaka) September 27, 2025

Swiggy का जवाब

वायरल होने के बाद विनित ने अपडेट दिया कि Swiggy ने सही ऑर्डर भेजा. इस बार अधिकांश सिक्के 999 प्यूरीटी के थे, लेकिन दो सिक्के अभी भी कम प्यूरीटी वाले थे. Swiggy ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, “Vineeth, हम चाहते हैं कि आपको यह अनुभव न हो. कृपया ऑर्डर ID शेयर करें ताकि हम सही कर सकें. धन्यवाद कि आपने हमें बताया.”

सोशल मीडिया और रिएक्शन

इंटरनेट पर पोस्ट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने मज़ाक में लिखा, “ऑनलाइन सोना या चांदी ऑर्डर करने के बाद रोना मत.” वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर कोई इंस्टेंट डिलीवरी ऐप से हाई-वैल्यू आइटम क्यों ऑर्डर करेगा. विनित की कहानी ने यह साफ कर दिया कि इंस्टेंट डिलीवरी हमेशा सही ऑर्डर की गारंटी नहीं देती.