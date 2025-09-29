Advertisement
trendingNow12941650
Hindi Newsजरा हटके

शख्स ने ऑर्डर किए चांदी के सिक्के, पैकेट खोला तो अंदर निकली मैगी और स्नैक्स! Swiggy ने दिया ये जवाब!

Viral News: विनित ने Swiggy Instamart से चांदी के सिक्के ऑर्डर किए, लेकिन पैकेट खोलने पर मैगी और स्नैक्स निकले. बाद में सही ऑर्डर मिला. Swiggy ने माफी मांगी और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स ने ऑर्डर किए चांदी के सिक्के, पैकेट खोला तो अंदर निकली मैगी और स्नैक्स! Swiggy ने दिया ये जवाब!

Viral News: इन दिनों ऑनलाइन की सुविधा इतनी आसान हो गई है कि लोग एक क्लिक पर ग्रॉसरी, कपड़े से लेकर सोना-चांदी तक मंगवा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सुविधा बड़ी परेशानी में बदल जाती है, जैसा हाल ही में एक शख्स के साथ हुआ. जिन्होंने Swiggy Instamart से चांदी के सिक्के ऑर्डर किए, लेकिन पैकेट खोलने पर बाहर निकली मैगी और हल्दीराम के स्नैक्स.

ऑर्डर हुआ “हॉरर स्टोरी”

विनित ने X (पूर्व ट्विटर) पर अपने अनुभव को शेयर करते हुए इसे “Swiggy horror story” बताया. उन्होंने लिखा कि उन्होंने 999 प्यूरीटी वाले चांदी के सिक्के ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्हें 925 प्यूरीटी वाले सिक्के और साथ में मैगी-हल्दीराम पैकेट मिले. डिलीवरी ब्वॉय ने बताया कि पाउच को खोलना नहीं है, या तो पूरा ऑर्डर लें या कैंसल करें. विनित ने कस्टमर केयर के साथ 40 मिनट बिताए और आखिरकार केवल पाउच लिया, बाकी सामान डिलीवरी वाले को लौटाया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

Swiggy का जवाब

वायरल होने के बाद विनित ने अपडेट दिया कि Swiggy ने सही ऑर्डर भेजा. इस बार अधिकांश सिक्के 999 प्यूरीटी के थे, लेकिन दो सिक्के अभी भी कम प्यूरीटी वाले थे. Swiggy ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, “Vineeth, हम चाहते हैं कि आपको यह अनुभव न हो. कृपया ऑर्डर ID शेयर करें ताकि हम सही कर सकें. धन्यवाद कि आपने हमें बताया.”

सोशल मीडिया और रिएक्शन

इंटरनेट पर पोस्ट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने मज़ाक में लिखा, “ऑनलाइन सोना या चांदी ऑर्डर करने के बाद रोना मत.” वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर कोई इंस्टेंट डिलीवरी ऐप से हाई-वैल्यू आइटम क्यों ऑर्डर करेगा. विनित की कहानी ने यह साफ कर दिया कि इंस्टेंट डिलीवरी हमेशा सही ऑर्डर की गारंटी नहीं देती.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Swiggy horror storyswiggy instamartinstant delivery issues

Trending news

तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
;