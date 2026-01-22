Advertisement
'ये इंडिया के 200 रुपये हैं, यहां 600 होंगे', पाकिस्तान में चला दिया भारतीय नोट, देखें वीडियो

Indian currency in Pakistan: पाकिस्तान में जब एक दुकानदार को  पेमेंट करते समय भारतीय नोट थमाया तो बहुत देर तक उलट पलट करके देखता रहा. जैसे अंधे के बटेर लग गई हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:59 PM IST
Indian currency in Pakistan: पाकिस्तान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कभी वहां की खटारा ट्रेन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भद्द पिटवाती हैं, कभी वहां की आवाम फनी और मजेदार हरकते करती नजर आती है. इस बाज जो वीडियो पाकिस्तान से निकलकर आया है वो थोड़ा अलग है. पाकिस्तान में जब एक दुकानदार को पेमेंट करते समय भारतीय नोट थमाया तो बहुत देर तक उलट पलट करके देखता रहा. जैसे अंधे के बटेर लग गई हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

नोट देखकर कैसा था रिएक्शन?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि जब भुगतान करने की बारी आती है तब एक व्यक्ति पाकिस्तानी दुकानदार के हाथ में भारतीय नोट थमा देता है. इसके बाद वो दुकानदार सारा काम छोड़कर उस नोट को देखने लगता है. व्यक्ति पूछता है कि क्या ये चल जाएगा, लेकिन वो दुकानदार उसकी भी नहीं सुनता और नोट की खूबसूरती में ही खो जाता है. इस दौरान ग्राहक को लगता है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा तो वो पाकिस्तानी नोट निकालकर देने लगता है, लेकिन दुकानदार को भारतीय नोट इतना पसंद आता है कि वो पाकिस्तानी नोट लेने से भी मना कर देता है.

नोट वापस क्यों नहीं किया?
इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि ये फोटो किसका है और ये नोट कहां का है तो दुकानदार को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है ​कि हम पढ़े नहीं है. इसके बाद एक बच्चे आता है और वो कहता है कि ये नोट इंडिया का है और ये फोटो महात्मा गांधी का है. इसके बाद ग्राहक को लगता है कि 200 रुपये ज्यादा हैं तो वो दुकानदार को 100 रुपये का भारतीय नोट देने लगता है तो दुकानदार उसे भी मना कर देता है और वो भारतीय नोट इतना पसंद आता है कि उसे तुरंत जैब में रख लेता है और वापस करने से इंकार कर देता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज ले रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rizwansidravlog नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 97 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

