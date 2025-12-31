ड्यूटी पर था ट्रैफिक पुलिसकर्मी, दूर खड़े शख्स ने चाय के कप पर बना दी प्यारी तस्वीर

Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ध्यान से देखता है और दूर खड़े पुलिसकर्मी की लाइव तस्वीर बनाना शुरू करता है. चाय के कप पर खुद की तस्वीर को देखकर पुलिस वाले अंकल का रिएक्शन वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:55 AM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर कई आर्ट वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई आर्टिस्ट पब्लिक प्लेस में जाता है और किसी की भी तस्वीर बनाकर उसे सरप्राइज कर देता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ध्यान से देखता है और दूर खड़े पुलिसकर्मी की लाइव तस्वीर बनाना शुरू करता है. ये तस्वीर किसी कपड़े या आर्ट शीट पर नहीं बनाता बल्कि चाय के कप पर बनाता है. इसके बाद जब ये शख्स चाय का कप पुलिस कर्मी को देने जाता है तो उसे देखकर पुलिस वाले अंकल का रिएक्शन देखने लायक होता है.

चाय के कप पर बनाई तस्वीर
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोजाना की तरह रोड़ पर अपनी ड्यूटी कर रहा है. इस दौरान एक आर्टिस्ट की नजर इन पुलिस वाले अंकल पर पड़ती है और वो आर्ट बनाने का फैसला करता है. रोड़ पर आर्ट शीट ना होने के चलते वो शख्स चाय का डिस्पोजल कप लेता है और उसी पर मार्कर से आर्ट बनाना शुरू करता है. इस दौरान अंकल अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और ये शख्स दूर खड़े होकर चाय के कप पर उन्हें उतार रहा होता है. जब तस्वीर बन जाती है जब ये शख्स पुलिस वाले अंकल को दिखाने जाता है. चाय के कप पर खुद की तस्वीर देखकर अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सबसे पहले हाथ मिलाते हैं. 
यह भी पढ़ें: फ्लाइट में बैठे शख्स ने बनाया स्केच आर्ट, जीत लिया एयर होस्टेस का दिल, बोली- मेरा दिन...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sukhvender Sangwan (@sukhvender_sangwan)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर @sukhvender_sangwan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक पुलिसकर्मी ने लिखा, आप जैसे भाई ही हम पुलिस वालों को प्रेरणा देते हैं. आप भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रहे हो इससे बड़ी कोई कमाई नहीं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

