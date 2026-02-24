1917 में दादा ने अंग्रेजों को दिए थे 35 हजार रुपये, 109 साल बाद पोता वसूल रहा करोड़ों का ब्याज!

मध्य प्रदेश के सिहोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक प्रतिष्ठित परिवार का कहना है कि ब्रिटिश सरकार उन पर 109 साल पुराना कर्ज चुकाना बाकी है. परिवार का दावा है कि 1917 में उनके पूर्वज ने 35 हजार रुपये अंग्रेजी हुकूमत को उधार दिए थे, जिसका भुगतान कभी नहीं हुआ.

परिवार के अनुसार, उनके दादा सेठ जुम्मा लाल रुथिया उस समय इलाके के बड़े व्यापारी थे. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी. ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने उनसे मदद मांगी. बताया जाता है कि सेठ जुम्मा लाल ने 35 हजार रुपये की बड़ी रकम उधार दी और बदले में लिखित आश्वासन भी लिया कि पैसा लौटाया जाएगा.

आज कितनी बनती है रकम?

परिवार का कहना है कि अगर सिर्फ महंगाई के हिसाब से भी देखा जाए तो 1917 के 35 हजार रुपये आज करीब 1.85 करोड़ रुपये के बराबर बैठते हैं. अगर ब्याज जोड़ा जाए तो यह रकम और भी ज्यादा हो सकती है. सेठ जुम्मा लाल का निधन 1937 में हो गया था और उसके बाद यह मुद्दा धीरे-धीरे दबता चला गया.

दस्तावेज कैसे मिले?

सेठ जुम्मा लाल के बेटे सेठ मानक चंद रुथिया ने इन कागजों को संभालकर रखा. 2013 में उनके निधन के बाद यह दस्तावेज विवेक रुथिया को मिले. विवेक का कहना है कि परिवार की पुरानी वसीयत और कागजों की जांच के दौरान यह मामला फिर से सामने आया. अब वे इन दस्तावेजों के आधार पर ब्रिटेन से रकम मांगने की तैयारी कर रहे हैं.

क्या होगी कानूनी लड़ाई?

विवेक रुथिया का कहना है कि वे ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजेंगे. उनका तर्क है कि कोई भी संप्रभु देश अपने ऐतिहासिक वित्तीय दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता. कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो यह अंतरराष्ट्रीय अदालत तक भी जा सकता है, हालांकि 100 साल पुराने दस्तावेजों की कानूनी वैधता साबित करना आसान नहीं होगा.

परिवार की क्या पहचान है?

रुथिया परिवार सीहोर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है. सेठ जुम्मा लाल ने कपड़े और अनाज का बड़ा कारोबार चलाया और कई स्कूल व अस्पताल भी बनवाए. अब एक सदी बाद उनका परिवार मानता है कि यह सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि इतिहास और न्याय का सवाल है. देखने वाली बात होगी कि क्या 1917 का यह कर्ज 2026 में कोई नया मोड़ लेता है.