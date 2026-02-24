Advertisement
trendingNow13121023
Hindi Newsजरा हटके1917 में दादा ने अंग्रेजों को दिए थे 35 हजार रुपये, 109 साल बाद पोता वसूल रहा करोड़ों का ब्याज!

1917 में दादा ने अंग्रेजों को दिए थे 35 हजार रुपये, 109 साल बाद पोता वसूल रहा करोड़ों का ब्याज!

British Loan: एक परिवार दावा कर रहा है कि 1917 में उनके दादा ने अंग्रेजों को 35 हजार रुपये उधार दिए थे, जो आज ब्याज समेत करोड़ों में पहुंच गए हैं. अब पोता ब्रिटेन से रकम वसूलने की तैयारी में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1917 में दादा ने अंग्रेजों को दिए थे 35 हजार रुपये, 109 साल बाद पोता वसूल रहा करोड़ों का ब्याज!

मध्य प्रदेश के सिहोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक प्रतिष्ठित परिवार का कहना है कि ब्रिटिश सरकार उन पर 109 साल पुराना कर्ज चुकाना बाकी है. परिवार का दावा है कि 1917 में उनके पूर्वज ने 35 हजार रुपये अंग्रेजी हुकूमत को उधार दिए थे, जिसका भुगतान कभी नहीं हुआ.

परिवार के अनुसार, उनके दादा सेठ जुम्मा लाल रुथिया उस समय इलाके के बड़े व्यापारी थे. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी. ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने उनसे मदद मांगी. बताया जाता है कि सेठ जुम्मा लाल ने 35 हजार रुपये की बड़ी रकम उधार दी और बदले में लिखित आश्वासन भी लिया कि पैसा लौटाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

Add Zee News as a Preferred Source

आज कितनी बनती है रकम?

परिवार का कहना है कि अगर सिर्फ महंगाई के हिसाब से भी देखा जाए तो 1917 के 35 हजार रुपये आज करीब 1.85 करोड़ रुपये के बराबर बैठते हैं. अगर ब्याज जोड़ा जाए तो यह रकम और भी ज्यादा हो सकती है. सेठ जुम्मा लाल का निधन 1937 में हो गया था और उसके बाद यह मुद्दा धीरे-धीरे दबता चला गया.

दस्तावेज कैसे मिले?

सेठ जुम्मा लाल के बेटे सेठ मानक चंद रुथिया ने इन कागजों को संभालकर रखा. 2013 में उनके निधन के बाद यह दस्तावेज विवेक रुथिया को मिले. विवेक का कहना है कि परिवार की पुरानी वसीयत और कागजों की जांच के दौरान यह मामला फिर से सामने आया. अब वे इन दस्तावेजों के आधार पर ब्रिटेन से रकम मांगने की तैयारी कर रहे हैं.

क्या होगी कानूनी लड़ाई?

विवेक रुथिया का कहना है कि वे ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजेंगे. उनका तर्क है कि कोई भी संप्रभु देश अपने ऐतिहासिक वित्तीय दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता. कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो यह अंतरराष्ट्रीय अदालत तक भी जा सकता है, हालांकि 100 साल पुराने दस्तावेजों की कानूनी वैधता साबित करना आसान नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

परिवार की क्या पहचान है?

रुथिया परिवार सीहोर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है. सेठ जुम्मा लाल ने कपड़े और अनाज का बड़ा कारोबार चलाया और कई स्कूल व अस्पताल भी बनवाए. अब एक सदी बाद उनका परिवार मानता है कि यह सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि इतिहास और न्याय का सवाल है. देखने वाली बात होगी कि क्या 1917 का यह कर्ज 2026 में कोई नया मोड़ लेता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viral

Trending news

जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में कार्रवाई,4 दिन की रिमांड पर भेजे गए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में कार्रवाई,4 दिन की रिमांड पर भेजे गए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?