ना माइक ना मंच... शांत रेगिस्तान में छोटे से यंत्र से धुन बजाता है ये शख्स, दिल को छू जाएगा वीडियो

Morchang Instrument Video Viral: सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है जो बिना किसी माइक और बड़े मंच के एक शांत रेगिस्तान में छोटे से यंत्र की मदद से शानदार धुन बजाता है. ये धुन आपके दिल में भी उतर जाएगी. चलिए वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Video Viral: यूं तो इंटरनेट पर टैलेंट की कमी नहीं है. कोई किसी की आवाज की नकल करता है तो कोई अपने डांस के चलते वायरल है. इसी बीन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है जो बिना माइक और कोई बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सांसों की मदद से ऐसा साउंड बनाते हैं जिसे सुनकर मानों आपका मन शांत हो जाए. चलिए जानते हैं.
कैसे बजाई शानदार धुन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत रेगिस्तान में हैं और हाथ में एक छोटा सा धातु से बना यंत्र लिए हुए है. इसके बाद वो जब इस यंत्र की मदद से धुन बजाता है तो वीडियो बना रहा शख्स भी हैरान रह जाता है. किसी भी चीज का जमाना खत्म हो सकता है, लेकिन टैलेंट खत्म नहीं हो सकता है. एक छोटे से यंत्र से धुन निकालने की पुरानी तरकीब आज भी काम कर रही है. जब ये व्यक्ति धुन बजाता है तो ऐसा लगता है मानों इनकी सांसों में ही ये धुन बसी है.
कौन-सा था ये यंत्र?
जब ये व्यक्ति इस यंत्र को मुंह पर लगाकर धुन बजाता है तो वीडियो बना रहा शख्स पूछता है कि ये क्या है तो धुन बजा रहा व्यक्ति कहता है कि इसे मोरचंग कहते हैं. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं. चलिए जानते हैं ये वीडियो किसने शेयर किया और इस वीडियो पर यूजर्स की क्या प्रतिक्रिया आई हैं.
यह भी पढ़ें: कीर्तन के बीच हो गए बजरंगबली के दर्शन! भक्तों ने खोल लिए फोन के कैमरे, वीडियो वायरल
क्या बोले यूजर्स?
वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @devanshalijar नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 मिलियन से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "तूने चांद पर भी हैं जमाए कदम दरिया पर भी घर है बनाया." दूसरे यूजर ने लिखा, "मोरचंग, इसे राजस्थान का ज्यॉर्ज हूप भी कहते हैं यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कर्नल जेम्स टॉड ने इसी के कारण ही तो कहा है कि राजस्थानी लोग तो अपनी मूंछें भी बजा लेते हैं."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.