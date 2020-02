VIDEO: देखिए इस जुगाड़ से बाघ का शिकार बनने के बाद भी शख्स ने कैसे बचाई अपनी जान

भंडारा: महाराष्ट्र (Maharashtra) में भंडारा (Bhandara) जिले के तुमसर में एक शख्स ने बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाई. आप बस ये समझ लीजिए कि हाथ में तो आया लेकिन मुंह को ना लगा. शख्स ने बाघ के सामने मरने की एक्टिंग की और फिर बाघ शख्स को मरा समझकर छोड़ देता है. आपने बचपन में ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि जंगल में एक भालू से बचने के लिए एक लड़का मरने की एक्टिंग करता है तो फिर भालू उसे सूंघने के बाद छोड़कर चला जाता है क्योंकि भालू शिकार करके ही खाता है मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता है.

ऐसा ही एक वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया. इस वीडियो में एक बाघ के पंजो के नीचे एक शख्स दबा है. देखने से तो ऐसा लगता है कि बाघ शख्स को मार चुका है और बस खाने ही वाला है. लेकिन अगले ही पल बाघ शख्स को छोड़कर चला जाता है. इसके बाद शख्स आराम से उठता है और जीवित बच जाता है.

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 25, 2020