दाएं हाथ में 'सिंदूर', बाएं हाथ में 'मंगलसूत्र'... मॉल में घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज! Video वायरल

Sindoor Mangalsutra Proposal: एक मॉल से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता नजर आता है. खास बात यह है कि युवक सिर्फ अंगूठी देकर प्रपोज करने तक ही नहीं रुकता, बल्कि वह मौके पर ही सिंदूर लगाता है और मंगलसूत्र भी पहना देता है, जो हिंदू शादी के सबसे अहम प्रतीक माने जाते हैं.

आमतौर पर लोग अपने ड्रीम प्रपोजल के लिए फूल, रिंग या किसी रोमांटिक जगह का चुनाव करते हैं. लेकिन इस मामले में लड़के ने परंपराओं को सीधे प्रपोजल से जोड़ दिया. सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर उसने अपने प्यार को शादी जैसा रूप दे दिया, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया.

वीडियो में और क्या-क्या दिख रहा है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल मॉल के अंदर मौजूद है और उनके आसपास कई लोग खड़े हैं. जैसे ही युवक घुटनों के बल बैठकर रिंग देता है, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं. इसके बाद वह सिंदूर निकालकर लड़की की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है. आसपास खड़े लोग इस पल को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं. इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया, “गाजियाबाद नए लोगों के लिए नहीं है. गौर सेंट्रल मॉल, RDC में एक लड़के ने पहले रिंग से प्रपोज किया और फिर मौके पर ही सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर ली.” यही लाइन वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ले आई.

Ghaziabad is not for beginners!

At Gaur Central Mall, RDC, a boy proposed with a ring and then married her on the spot, applying sindoor and a mangalsutra.

Is video ko dekhkar Ramadhir Singh ki kahi hui baat yaad aa gayi. pic.twitter.com/Aj5XWOhkyG — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) December 21, 2025

सोशल मीडिया पर इसे कितने लोगों ने देखा?

इस वीडियो को अब तक करीब 1.6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वायरल होते ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे बार-बार देखकर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स को यह पल बेहद खास और भावुक लगा. एक यूजर ने लिखा कि दूल्हा, दुल्हन और गवाह, शादी के लिए और क्या चाहिए. दूसरे ने कहा कि यह वाकई एक अच्छा और यादगार पल है, जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे.

वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को गैर-जिम्मेदाराना और दिखावटी बताया. कुछ ने इसे पैथेटिक और डिसगस्टिंग कहा, तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा कि यह छह महीने में तलाक की गारंटी वाली स्कीम लग रही है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या सार्वजनिक जगह पर इस तरह की रस्में निभाना सही है.