Advertisement
trendingNow13049594
Hindi Newsजरा हटकेदाएं हाथ में सिंदूर, बाएं हाथ में मंगलसूत्र... मॉल में घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज! Video वायरल

दाएं हाथ में 'सिंदूर', बाएं हाथ में 'मंगलसूत्र'... मॉल में घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज! Video वायरल

Ghaziabad Mall Proposal: एक मॉल में युवक ने फिल्मी अंदाज में गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और मौके पर ही सिंदूर व मंगलसूत्र पहनाया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दाएं हाथ में 'सिंदूर', बाएं हाथ में 'मंगलसूत्र'... मॉल में घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज! Video वायरल

Sindoor Mangalsutra Proposal: एक मॉल से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता नजर आता है. खास बात यह है कि युवक सिर्फ अंगूठी देकर प्रपोज करने तक ही नहीं रुकता, बल्कि वह मौके पर ही सिंदूर लगाता है और मंगलसूत्र भी पहना देता है, जो हिंदू शादी के सबसे अहम प्रतीक माने जाते हैं.

आमतौर पर लोग अपने ड्रीम प्रपोजल के लिए फूल, रिंग या किसी रोमांटिक जगह का चुनाव करते हैं. लेकिन इस मामले में लड़के ने परंपराओं को सीधे प्रपोजल से जोड़ दिया. सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर उसने अपने प्यार को शादी जैसा रूप दे दिया, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में और क्या-क्या दिख रहा है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल मॉल के अंदर मौजूद है और उनके आसपास कई लोग खड़े हैं. जैसे ही युवक घुटनों के बल बैठकर रिंग देता है, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं. इसके बाद वह सिंदूर निकालकर लड़की की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है. आसपास खड़े लोग इस पल को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं. इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया, “गाजियाबाद नए लोगों के लिए नहीं है. गौर सेंट्रल मॉल, RDC में एक लड़के ने पहले रिंग से प्रपोज किया और फिर मौके पर ही सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर ली.” यही लाइन वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ले आई.

 

 

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

सोशल मीडिया पर इसे कितने लोगों ने देखा?

इस वीडियो को अब तक करीब 1.6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वायरल होते ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे बार-बार देखकर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स को यह पल बेहद खास और भावुक लगा. एक यूजर ने लिखा कि दूल्हा, दुल्हन और गवाह, शादी के लिए और क्या चाहिए. दूसरे ने कहा कि यह वाकई एक अच्छा और यादगार पल है, जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे.

वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को गैर-जिम्मेदाराना और दिखावटी बताया. कुछ ने इसे पैथेटिक और डिसगस्टिंग कहा, तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा कि यह छह महीने में तलाक की गारंटी वाली स्कीम लग रही है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या सार्वजनिक जगह पर इस तरह की रस्में निभाना सही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे