लड़की ने प्रपोजल ठुकराया, प्राइवेट फोटो मांगने पर किया ब्लॉक; एक साल बाद मैसेज, तो डर के मारे कांपने लगी

Viral News: सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोग हमेशा सुरक्षित नहीं होते. हाल ही में एक महिला ने Reddit पर अपनी डरावनी कहानी शेयर की, जिसमें एक साल पहले उसका संपर्क एक अजनबी युवक से हुआ था. शुरुआत में दोनों इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े थे, बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज किए. लेकिन युवक ने जल्दी ही प्रपोजल दे दिया और निजी फोटो मांगने लगा. महिला ने साफ मना किया और उसे ब्लॉक कर दिया. एक साल बाद अचानक उसने मैसेज और कॉल किए, जिससे महिला डर के मारे कांप उठी. इस कहानी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी चौका दिया और साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए.

पहले प्रपोजल और फोटो की मांग

महिला ने बताया कि नवंबर पिछले साल या उससे पहले उसने इंस्टाग्राम के जरिए युवक से संपर्क किया. शुरू में बातचीत सामान्य थी और उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए. कुछ ही दिनों में युवक ने प्रपोजल दे दिया और अपनी रुचि जताई. लेकिन महिला को शक हुआ क्योंकि युवक के फॉलोअर्स में 900 से अधिक महिलाएं थीं. धीरे-धीरे उसने महिला से निजी फोटो मांगना शुरू कर दिया. महिला ने इस मांग को साफ मना किया और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया. इसके बाद महिला को लगा कि मामला खत्म हो गया है और वह सुरक्षित महसूस करने लगी.

एक साल बाद डरावना संदेश

महिला ने फोन बदलने के दौरान गलती से युवक का नंबर अनब्लॉक कर दिया. इसके बाद उसने 4 मिस्ड कॉल्स देखीं और मैसेज भी आया, जिसमें लिखा था, “You’ll get famous very soon.” यह संदेश महिला को डराने के लिए था. महिला ने बताया कि उसने तुरंत जवाब नहीं दिया और युवक को फिर से ब्लॉक कर दिया. इस घटना ने उसे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कराया. महिला ने कहा कि वह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना चाहिए और यह अनुभव उसे एक साल बाद भी परेशान कर रहा है.

साइबर हेल्पलाइन की प्रतिक्रिया

महिला ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन का भी हवाला दिया. उनका कहना है कि अक्सर ऐसी चेतावनियों को हल्के में लिया जाता है और केवल घटना घटने के बाद ही हस्तक्षेप होता है. हेल्पलाइन अधिकारी सिर्फ कहते हैं कि “ये केवल धमकियाँ हैं.” महिला का अनुभव बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.

महिला की पोस्ट को अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा और प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह युवक के नंबर का जवाब न दे, हर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करे और शांत रहे. एक यूजर ने कहा, “अगर आपने कुछ साझा नहीं किया, तो बस ब्लॉक करें और शांति से रहें.” इस घटना ने साफ कर दिया कि ऑनलाइन खतरों से सतर्क रहना कितना जरूरी है और किसी भी अनचाहे संपर्क को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए.