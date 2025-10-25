Advertisement
trendingNow12974541
Hindi Newsजरा हटके

लड़की ने प्रपोजल ठुकराया, प्राइवेट फोटो मांगने पर किया ब्लॉक; एक साल बाद मैसेज, तो डर के मारे कांपने लगी

एक साल पहले इंस्टाग्राम पर मिले युवक ने महिला को प्रपोजल और निजी फोटो के लिए परेशान किया. महिला ने उसे ब्लॉक किया. गलती से अनब्लॉक होने पर उसने धमकी भरा मैसेज भेजा. साइबर हेल्पलाइन ने मामूली माना.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लड़की ने प्रपोजल ठुकराया, प्राइवेट फोटो मांगने पर किया ब्लॉक; एक साल बाद मैसेज, तो डर के मारे कांपने लगी

Viral News: सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोग हमेशा सुरक्षित नहीं होते. हाल ही में एक महिला ने Reddit पर अपनी डरावनी कहानी शेयर की, जिसमें एक साल पहले उसका संपर्क एक अजनबी युवक से हुआ था. शुरुआत में दोनों इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े थे, बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज किए. लेकिन युवक ने जल्दी ही प्रपोजल दे दिया और निजी फोटो मांगने लगा. महिला ने साफ मना किया और उसे ब्लॉक कर दिया. एक साल बाद अचानक उसने मैसेज और कॉल किए, जिससे महिला डर के मारे कांप उठी. इस कहानी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी चौका दिया और साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए.

पहले प्रपोजल और फोटो की मांग

महिला ने बताया कि नवंबर पिछले साल या उससे पहले उसने इंस्टाग्राम के जरिए युवक से संपर्क किया. शुरू में बातचीत सामान्य थी और उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए. कुछ ही दिनों में युवक ने प्रपोजल दे दिया और अपनी रुचि जताई. लेकिन महिला को शक हुआ क्योंकि युवक के फॉलोअर्स में 900 से अधिक महिलाएं थीं. धीरे-धीरे उसने महिला से निजी फोटो मांगना शुरू कर दिया. महिला ने इस मांग को साफ मना किया और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया. इसके बाद महिला को लगा कि मामला खत्म हो गया है और वह सुरक्षित महसूस करने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एक साल बाद डरावना संदेश

महिला ने फोन बदलने के दौरान गलती से युवक का नंबर अनब्लॉक कर दिया. इसके बाद उसने 4 मिस्ड कॉल्स देखीं और मैसेज भी आया, जिसमें लिखा था, “You’ll get famous very soon.” यह संदेश महिला को डराने के लिए था. महिला ने बताया कि उसने तुरंत जवाब नहीं दिया और युवक को फिर से ब्लॉक कर दिया. इस घटना ने उसे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कराया. महिला ने कहा कि वह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना चाहिए और यह अनुभव उसे एक साल बाद भी परेशान कर रहा है.

साइबर हेल्पलाइन की प्रतिक्रिया

महिला ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन का भी हवाला दिया. उनका कहना है कि अक्सर ऐसी चेतावनियों को हल्के में लिया जाता है और केवल घटना घटने के बाद ही हस्तक्षेप होता है. हेल्पलाइन अधिकारी सिर्फ कहते हैं कि “ये केवल धमकियाँ हैं.” महिला का अनुभव बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.

 

I'm scared as hell.. idk what to do
byu/prettylittlebabyyyy_ inTwoXIndia

महिला की पोस्ट को अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा और प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह युवक के नंबर का जवाब न दे, हर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करे और शांत रहे. एक यूजर ने कहा, “अगर आपने कुछ साझा नहीं किया, तो बस ब्लॉक करें और शांति से रहें.” इस घटना ने साफ कर दिया कि ऑनलाइन खतरों से सतर्क रहना कितना जरूरी है और किसी भी अनचाहे संपर्क को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच