पहले खींची पूंछ फिर फेंके पत्थर… निर्दयी शख्स ने हाथी को सरेआम किया टॉर्चर, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Video: पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया है. इस वीडियो में कुछ लोग एक शांत जंगली हाथी के साथ मस्ती के नाम पर बेहद शर्मनाक हरकतें करते नजर आ रहे हैं. कोई उसकी पूंछ खींच रहा है तो कोई उस पर पत्थर बरसा रहा है. यह घटना मिदनापुर जिले की बताई जा रही है, जहां जंगली हाथी के साथ इस तरह की निर्दयता ने हर किसी को हैरान कर दिया.

हाथी को देखकर मचा हंगामा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर धीरे-धीरे रास्ते पर चल रहा होता है. तभी एक शख्स पीछे से जाकर उसकी पूंछ खींच लेता है. अचानक हुई इस हरकत से हाथी डर जाता है और पलटकर उस शख्स की तरफ दौड़ता है. जैसे-तैसे वो अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग भी बाज नहीं आते. कुछ लोग हाथी पर पत्थर फेंकने लगते हैं और जोर-जोर से चिल्लाते हैं.

वीडियो देखकर भड़के लोग

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. कई लोग इस शर्मनाक हरकत को देखकर गुस्से में हैं, जबकि कुछ लोग मौके पर हंसते और वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए. बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त की है जब हाथियों का एक झुंड खाने की तलाश में गांव के पास आ गया था. इस वीडियो @streetdogsofbombay नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया, जिसके साथ लिखा, “असल जंगली कौन है? यह जानवर या इंसान?”

सख्त कार्रवाई की उठी मांग

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर गुस्सा निकाला. एक यूजर ने लिखा, “अगर हाथी ने इन्हें कुचल दिया होता तो यह उनके कर्मों का फल होता.” दूसरे ने लिखा, “किसी भी जंगली जानवर को सताना अपराध है, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए.” वहीं कई लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सख्त कदम उठाने की मांग की. यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत को आईना दिखाने वाला है, जहां जंगल का सबसे शांत जीव इंसानों की बेरहमी का शिकार बन गया.