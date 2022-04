Viral Video: कुत्ते को बचाने के लिए दांव पर लगा दी अपनी जिंदगी, दिल छू लेगा वीडियो

Man Saved Dog Life Video: कुछ लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि वह बेजुबान जानवरों की जान बचाने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर भी खुशी झलक जाएगी. वीडियो आपके दिल को छू लेगा. वीडियो में एक शख्स अपने जान की परवाह किए बिना एक कुत्ते की जिंदगी बचाता नजर आ रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी जान जोखिम में डाल कर एक बेजुबान कुत्ते की जान बचा रहा है. वीडियो देखकर लोग अपने दांतों तले अंगुलियां दबाने को भी मजबूर हो रहे हैं. कुत्ते को बचाने के लिए शख्स एक अनोखा जुगाड़ भी लगाता है, जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर रहा है. आप देख सकते हैं कि शख्स जेसीबी के कैचर पर बैठकर कुत्ते की जान तेज बहाव वाले नाले से बचाते दिख रहा है.

दरअसल, शख्स ने देखा कि एक कुत्ता तेज बहाव वाले बड़े से नाले में फंसा हुआ है. इसके बाद वह जेसीबी के कैचर पर बैठकर कुत्ते को बचाने के लिए पहुंच जाता है. आप देख सकते हैं कि नाले का बहाव काफी तेज है. कुत्ते तेजी से बहकर शख्स की तरफ आ रहा होता है. इसी बीच शख्स अपनी जान हथेली पर रखकर बहुत ही सावधानी के साथ कुत्ते को लपककर पकड़ लेता है. पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर शख्स से छोटी सी गलती हो जाती तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी. देखें वीडियो-

Construction worker pulls dog out of the water as it was being dragged by the current in a canal in Ecuador. pic.twitter.com/vm3yxfs9aU

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) April 13, 2022