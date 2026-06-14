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अजगर के मुंह में डाल रहा था अपना सिर; सांप ने दबोचा, फिर जो हुआ देख कांप जाएगी रूह

Man Puts Head Inside Python Mouth: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स विशाल अजगर को पालतू समझकर उसके बेहद करीब चला जाता है और फिर खतरनाक स्टंट करते हुए अपना सिर उसके मुंह में डाल देता है. कुछ ही सेकंड में स्थिति बिगड़ जाती है और मौके पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:14 AM IST
अजगर के मुंह में डाल रहा था अपना सिर; सांप ने दबोचा, फिर जो हुआ देख कांप जाएगी रूह
Image Credit: Image credit: X/@WolfprwX

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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