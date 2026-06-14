वीडियो में दिखता है कि एक शख्स विशाल अजगर के पास आराम से खड़ा है. आसपास कुछ लोग मौजूद हैं और पूरा माहौल किसी स्टंट शूट जैसा लग रहा है. शख्स बिल्कुल निडर दिखता है, जैसे उसे इस बात का पूरा भरोसा हो कि सामने खड़ा अजगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. माना जा रहा है कि उसे यह गलतफहमी थी कि यह अजगर पालतू है और कंट्रोल में है. यही सोच उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देती है, जो किसी भी समझदार इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह धीरे-धीरे अपना सिर अजगर के खुले मुंह की तरफ ले जाता है और अचानक उसे अंदर डाल देता है. वहां मौजूद लोग भी इस हरकत को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं.