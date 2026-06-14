Man Puts Head Inside Python Mouth: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कई बार वायरल होने की चाह इंसान को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती है, जो सीधे-सीधे जान पर भारी पड़ सकती हैं. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की लापरवाही कुछ ही सेकंड में डरावने सीन में बदल जाती है.
वीडियो में दिखता है कि एक शख्स विशाल अजगर के पास आराम से खड़ा है. आसपास कुछ लोग मौजूद हैं और पूरा माहौल किसी स्टंट शूट जैसा लग रहा है. शख्स बिल्कुल निडर दिखता है, जैसे उसे इस बात का पूरा भरोसा हो कि सामने खड़ा अजगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. माना जा रहा है कि उसे यह गलतफहमी थी कि यह अजगर पालतू है और कंट्रोल में है. यही सोच उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देती है, जो किसी भी समझदार इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह धीरे-धीरे अपना सिर अजगर के खुले मुंह की तरफ ले जाता है और अचानक उसे अंदर डाल देता है. वहां मौजूद लोग भी इस हरकत को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं.
जैसे ही शख्स अपना सिर अजगर के मुंह के अंदर डालता है, अचानक स्थिति एकदम बदल जाती है. अजगर अचानक हरकत में आता है और आक्रामक रिएक्शन देने लगता है. यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं. कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल जाता है. लोग चिल्लाते हुए उसे बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं. हर कोई जल्दी से जल्दी उस शख्स को उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है. हालांकि वीडियो यहीं अचानक खत्म हो जाता है, इसलिए यह साफ नहीं हो पाता कि उस व्यक्ति को कितनी चोट आई या वह सुरक्षित बाहर निकल पाया या नहीं.
इस घटना ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी है कि जंगली जानवरों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है. एक्सपर्ट्स हमेशा वार्निंग देते हैं कि अजगर जैसे बड़े सांप शांत दिखने के बावजूद बेहद खतरनाक हो सकते हैं. अगर उन्हें जरा भी खतरा महसूस होता है तो वे अचानक हमला कर सकते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कई लोग ऐसे खतरनाक स्टंट करने लगते हैं, जिनका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है. एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @WolfprwX नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होते ही यह तेजी से वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. कई यूजर्स ने इसे पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताया है. कुछ लोगों ने लिखा कि यह सीधा मौत को बुलावा देने जैसा स्टंट है. वहीं कुछ ने इसे पागलपन करार दिया है. कई यूजर्स ने ऐसे खतरनाक स्टंट्स पर सख्त रोक लगाने की मांग भी की है, जिससे भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह अपनी जान जोखिम में न डाले. यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन यह एक बड़ा संदेश दे गया है.
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