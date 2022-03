आग में खौलते हुए मेटल लिक्विट में शख्स ने डाले अपने हाथ, भरोसा करना पाना हुआ नामुमकिन

जब भी लोहे जैसी गरम धातु हाथ से टच हो जाती है तो लोगों की चीख निकल जाती है. हालांकि, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे. साल 2017 की एक क्लिप फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति को आग में खौलते हुए लिक्विड धातु को अपने नंगे हाथ से छूते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स हैरान रह गए. इसे देखने के बाद कई यूजर्स यह कह रहे हैं कि वीडियो को स्मार्ट तरीके से एडिट किया गया है. हालांकि, कुछ ही इस वीडियो को देखने के बाद भरोसा कर पा रहे हैं.

अब जब यह वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सामने आया है, तो हम इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश करते हैं. यह क्लिप सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर चक्कर लगाना शुरू किया. वीडियो को गौर से देखें तो इसमें एक व्यक्ति सुपरहिरो जैसी क्षमता के साथ बिना घायल हुए गर्म तरल धातु को नंगे हाथ से छूने की हिम्मत दिखाई.

सबसे पहले, वह खौलते हुए लिक्विड धातु की एक धारा के बगल में बैठता है, फिर अपने सुरक्षा दस्ताने हटा देता है, और गर्म तरल धातु पर हाथ मारता है. उसके बाद, कैमरे को अपना घायल हाथ भी दिखाता है.

A really dramatic example of the Leidenfrost effect

the moisture on his skin boils instantly, forming a layer of steam that insulates for a very short time, a temporary barrier between this person and the molten metal pic.twitter.com/USwGCRlj5Q

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 29, 2022