ऑफिस पॉलिटिक्स से हार गया... 18 साल बाद नौकरी छोड़ रो पड़ा कर्मचारी, वीडियो वायरल

Office Politics: क्या आप भी हर दिन सुबह उठकर ऑफिस जाने से कतराते हैं? क्या आपको भी लगता है कि रात-दिन एक करने के बाद भी तरक्की सिर्फ चापलूसी करने वालों की होती है? एक ऐसा ही दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा है. धर्मेंद्र पांडे नाम के एक शख्स ने अपने 18 साल के लंबे कॉर्पोरेट करियर को सिर्फ इसलिए लात मार दी क्योंकि वह ऑफिस की गंदी राजनीति से थक चुके थे.
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास कोई करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सिर्फ 6 महीने का घर खर्च चलाने की सेविंग्स है. आइए जानते हैं कि इस बंदे ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और क्यों आज यह कहानी हर नौकरीपेशा इंसान के दिल को छू रही है.
धर्मेंद्र पांडे ने साल 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने पूरे 18 साल कॉर्पोरेट की दुनिया को दिए. वह ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कर्मचारियों में से एक थे. नए लोगों को ट्रेनिंग देना हो या देर रात तक रुककर प्रोजेक्ट्स पूरा करना, धर्मेंद्र हमेशा आगे रहते थे. लेकिन इस वफादारी के बदले उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा और अनदेखी. जब भी प्रमोशन की बात आती, तो उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर किसी ऐसे इंसान को आगे बढ़ा दिया जाता जो राजनीति में माहिर था. धर्मेंद्र कहते हैं कि वहां हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स की ही जीत होती थी.
38 की उम्र में इतना बड़ा फैसला क्यों?
जब धर्मेंद्र 38 साल के हुए, तो उनका सब्र का बांध टूट गया. उन्होंने सोचा कि क्या वह पूरी जिंदगी इसी तरह घुट-घुट कर जिएंगे? उनके घर में एक 10 साल की बेटी है और बूढ़े मां-बाप हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है. उनके पास कोई करोड़ों रुपये की सेविंग्स भी नहीं थी, जिससे वह आराम से बैठ कर खा सकें. उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा था जिससे अगले 6 महीने का खर्च चल सके. लेकिन अपने हुनर और खुद के सम्मान के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
"अब जाकर जिंदा महसूस कर रहा हूं"
धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर कर अपना यह दर्द बयां किया है. वह बताते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद उनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी वह आज जितने खुश हैं, उतने पिछले 18 सालों में कभी नहीं थे. उन्होंने कहा कि अब वह खुलकर सांस ले पा रहे हैं और खुद को बेहद आजाद महसूस कर रहे हैं. उनका मानना है कि उनका 18 साल का तजुर्बा और उनका हुनर किसी भी कंपनी की सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती है.
सोशल मीडिया पर छिड़ गई नई बहस
धर्मेंद्र का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. उनके 12 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स इस कदम की सराहना कर रहे हैं. हजारों लोग इस वीडियो पर कमेंट करके अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि वह खुद इसी दौर से गुजर रहा है, तो कोई कह रहा है कि कॉर्पोरेट लाइफ वाकई एक जाल बन चुकी है. लोग अब फाइनेंशियल फ्रीडम और मानसिक शांति के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं.