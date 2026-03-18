कॉर्पोरेट की गुलामी छोड़कर बना खुद का बॉस, अकाउंट में धड़ा-धड़ गिरने लगे लाखों रुपये! यूं शुरू किया बिजनेस

एक आम कॉर्पोरेट कर्मचारी ने जब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और ऑफिस के लंबे घंटों से तंग आकर नौकरी छोड़ी, तो शायद उसने नहीं सोचा था कि उसका शौक ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा. 44 वर्षीय किरण नागल ने अपने बचपन के शौक को फुल-टाइम करियर में बदल दिया और आज वह सालाना करीब £50,000 यानी करीब 61 लाख रुपये कमा रहे हैं. यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं.

कब और कैसे लिया ये बड़ा फैसला?

किरण ने 2007 में फाइनेंस सेक्टर की नौकरी छोड़ दी. वह एक ऐसा काम करना चाहते थे जो उन्हें संतुष्टि दे और उनके इंटरेस्ट से जुड़ा हो. उनकी मां ने भी उन्हें अपने DIY टैलेंट को बिजनेस में बदलने के लिए प्रेरित किया. यही वह मोड़ था, जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली. किरण को चीजें बनाने का शौक बचपन से था. जब वह 15 साल के थे, तब एक बार उनके घर IKEA का फर्नीचर डिलीवर हुआ और माता-पिता घर पर नहीं थे. उन्होंने खुद ही टूल्स उठाकर अपना बेडरूम फर्नीचर असेंबल कर लिया. यही छोटी शुरुआत आगे चलकर उनके बिजनेस की नींव बन गई.

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आज कितना कमा रहे हैं और कैसे?

आज किरण एक सफल हैंडीमैन और फर्नीचर असेंबली एक्सपर्ट हैं. वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Airtasker पर काम करते हैं, जहां से वह हर महीने £2,500 से £3,000 तक कमा लेते हैं. इसके अलावा उनका अपना बिजनेस वी बिल्ड योर फ्लैट पैक्स भी है, जिससे उनकी कुल सालाना कमाई £40,000 से £50,000 के बीच है. किरण के मुताबिक, अब उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल है. उन्हें अब तय करने की आजादी है कि कब और कितना काम करना है. पहले जहां रोजाना एक ही रूटीन और ऑफिस की भागदौड़ थी, अब उन्हें हर दिन नया अनुभव मिलता है. उन्होंने अपनी कमाई से विदेश यात्रा जैसे सपने भी पूरे किए.

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क्या इस रास्ते में चुनौतियां भी आईं?

हालांकि, यह सफर पूरी तरह आसान नहीं था. कोविड के दौरान उनका काम लगभग रुक गया, क्योंकि लोगों के घर जाकर काम करना संभव नहीं था. इसके अलावा, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में स्थिरता की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही. लेकिन इन सबके बावजूद, किरण मानते हैं कि इस फैसले के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं. उनका कहना है कि अगर आप अपने शौक और जुनून को सही दिशा में लगाएं, तो वह आपको सफलता और संतुष्टि दोनों दे सकता है. हर काम में जोखिम होता है, लेकिन सही निर्णय और मेहनत से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है.