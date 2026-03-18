Advertisement
trendingNow13144877
Hindi Newsजरा हटकेकॉर्पोरेट की गुलामी छोड़कर बना खुद का बॉस, अकाउंट में धड़ा-धड़ गिरने लगे लाखों रुपये! यूं शुरू किया बिजनेस

कॉर्पोरेट की गुलामी छोड़कर बना खुद का बॉस, अकाउंट में धड़ा-धड़ गिरने लगे लाखों रुपये! यूं शुरू किया बिजनेस

Career Change Story: कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने शौक को करियर बनाने वाले शख्स की कहानी, जो अब सालाना लाखों कमा रहा है. जानिए कैसे DIY फर्नीचर असेंबली ने बदल दी उसकी जिंदगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉर्पोरेट की गुलामी छोड़कर बना खुद का बॉस, अकाउंट में धड़ा-धड़ गिरने लगे लाखों रुपये! यूं शुरू किया बिजनेस

एक आम कॉर्पोरेट कर्मचारी ने जब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और ऑफिस के लंबे घंटों से तंग आकर नौकरी छोड़ी, तो शायद उसने नहीं सोचा था कि उसका शौक ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा. 44 वर्षीय किरण नागल ने अपने बचपन के शौक को फुल-टाइम करियर में बदल दिया और आज वह सालाना करीब £50,000 यानी करीब 61 लाख रुपये कमा रहे हैं. यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं.

कब और कैसे लिया ये बड़ा फैसला?

किरण ने 2007 में फाइनेंस सेक्टर की नौकरी छोड़ दी. वह एक ऐसा काम करना चाहते थे जो उन्हें संतुष्टि दे और उनके इंटरेस्ट से जुड़ा हो. उनकी मां ने भी उन्हें अपने DIY टैलेंट को बिजनेस में बदलने के लिए प्रेरित किया. यही वह मोड़ था, जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली. किरण को चीजें बनाने का शौक बचपन से था. जब वह 15 साल के थे, तब एक बार उनके घर IKEA का फर्नीचर डिलीवर हुआ और माता-पिता घर पर नहीं थे. उन्होंने खुद ही टूल्स उठाकर अपना बेडरूम फर्नीचर असेंबल कर लिया. यही छोटी शुरुआत आगे चलकर उनके बिजनेस की नींव बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

आज कितना कमा रहे हैं और कैसे?

आज किरण एक सफल हैंडीमैन और फर्नीचर असेंबली एक्सपर्ट हैं. वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Airtasker पर काम करते हैं, जहां से वह हर महीने £2,500 से £3,000 तक कमा लेते हैं. इसके अलावा उनका अपना बिजनेस वी बिल्ड योर फ्लैट पैक्स भी है, जिससे उनकी कुल सालाना कमाई £40,000 से £50,000 के बीच है. किरण के मुताबिक, अब उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल है. उन्हें अब तय करने की आजादी है कि कब और कितना काम करना है. पहले जहां रोजाना एक ही रूटीन और ऑफिस की भागदौड़ थी, अब उन्हें हर दिन नया अनुभव मिलता है. उन्होंने अपनी कमाई से विदेश यात्रा जैसे सपने भी पूरे किए.

यह भी पढ़ें: आसमान का 'यमराज': इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

क्या इस रास्ते में चुनौतियां भी आईं?

हालांकि, यह सफर पूरी तरह आसान नहीं था. कोविड के दौरान उनका काम लगभग रुक गया, क्योंकि लोगों के घर जाकर काम करना संभव नहीं था. इसके अलावा, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में स्थिरता की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही. लेकिन इन सबके बावजूद, किरण मानते हैं कि इस फैसले के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं. उनका कहना है कि अगर आप अपने शौक और जुनून को सही दिशा में लगाएं, तो वह आपको सफलता और संतुष्टि दोनों दे सकता है. हर काम में जोखिम होता है, लेकिन सही निर्णय और मेहनत से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Corporate jobQuit Job

Trending news

ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट