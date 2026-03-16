12 साल तक भेड़ियों के बीच गुफा में रहा यह लड़का, इंसानों की दुनिया में लौटा तो बोला- क्या सच में...

Man Raised By Wolves: दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जो सुनने में किसी फिल्म या किताब जैसी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ घटनाएं इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. स्पेन के मार्कोस रोड्रिगेज पंतोजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्हें स्पेन का मोगली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 12 साल पहाड़ों की एक गुफा में भेड़ियों के बीच बिताए. जब अधिकारियों ने उन्हें खोजा तो वे नंगे पांव जंगल में घूम रहे थे और इंसानों की भाषा बोलने के बजाय सिर्फ आवाजें निकालकर संवाद करते थे.

आखिर वह जंगल में अकेले कैसे रह गए?

मार्कोस का बचपन बेहद कठिन था. जब वह सिर्फ तीन साल के थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया. इसके बाद उनके पिता दूसरी महिला के साथ रहने लगे. कुछ समय बाद पिता उन्हें स्पेन के सिएरा मोरेना पहाड़ों में एक बकरी चराने वाले व्यक्ति के पास छोड़ गए. वह व्यक्ति उन्हें आग जलाना और कुछ काम करना सिखाता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया या उसकी मौत हो गई. उस समय मार्कोस की उम्र सिर्फ सात साल थी और वह पहाड़ों में पूरी तरह अकेले रह गए.

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क्या भेड़ियों ने सच में उसे अपना लिया था?

अकेले रह गए इस बच्चे का साथ पहाड़ों के जानवरों ने दिया. मार्कोस बताते हैं कि एक दिन वह एक गुफा में गए जहां भेड़ियों के बच्चे खेल रहे थे. वहीं खेलते-खेलते वह सो गए. थोड़ी देर बाद उनकी मां यानी मादा भेड़िया खाना लेकर आई. शुरुआत में मार्कोस डर गए, लेकिन बाद में मादा भेड़िया ने अपने बच्चों को खिलाने के बाद उनके सामने भी मांस का टुकड़ा धकेल दिया. धीरे-धीरे वह भेड़ियों के साथ रहने लगे और उन्हें परिवार की तरह स्वीकार कर लिया गया.

जंगल में उन्होंने जीना कैसे सीखा?

जंगल में बिताए उन सालों में मार्कोस ने जानवरों से ही जीने के तरीके सीखे. भेड़ियों ने उन्हें सिखाया कि कौन-सी जामुन और मशरूम खाने लायक हैं. वह एक गुफा में चमगादड़ों, सांपों और हिरणों के बीच रहते थे. पहाड़ों के जानवर ही उनके दोस्त और परिवार बन गए थे. उन्होंने इंसानों की तरह बोलना लगभग भूल ही गए थे और आवाज़ों व संकेतों से ही संवाद करते थे. उस समय की यादें आज भी उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं.

जब उन्हें इंसानों की दुनिया में वापस लाया गया तो क्या हुआ?

जब वह 19 साल के थे, तब स्पेन की सिविल गार्ड ने उन्हें जंगल से ढूंढ निकाला और समाज में वापस ले आई. लेकिन इंसानी दुनिया उनके लिए आसान नहीं थी. उन्हें खाने के लिए चम्मच-कांटा इस्तेमाल करना सीखना पड़ा, बिस्तर पर सोना पड़ा और शहर की जिंदगी के नियम समझने पड़े. वह बताते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें शहर के शोर और भीड़ से होती थी. उन्हें लगता था कि लोग चींटियों की तरह हर दिशा में भाग रहे हैं.

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आज वह इंसानी समाज से क्यों निराश हैं?

आज 72 साल के मार्कोस एक छोटे से घर में रहते हैं, जिसकी छत गुफा की तरह नीची है. वह कहते हैं कि इंसानी समाज में उन्हें अक्सर धोखा मिला और लोगों ने उनका फायदा उठाया. उन्हें राजनीति, फुटबॉल या आधुनिक जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं. मार्कोस बताते हैं कि उन्होंने कई बार फिर से पहाड़ों में लौटने की कोशिश की, लेकिन अब भेड़िए उन्हें पहचानते नहीं हैं. उनका कहना है कि अब उनमें इंसानों जैसी गंध आ गई है और वह इत्र भी लगाते हैं, इसलिए जानवर उनसे दूर रहते हैं.

उनकी जिंदगी पर 2010 में "अमंग वुल्फ" नाम की फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन आज भी वह कहते हैं कि उनके जीवन की सबसे खुशहाल यादें वही हैं, जब वह जंगल में जानवरों के बीच रहते थे.