Advertisement
trendingNow12970420
Hindi Newsजरा हटके

शख्स पहुंच गया भारत के उस हिस्से में, जिसपर पाकिस्तान ने किया है अवैध कब्जा; नजारा देख दंग रह गए लोग

भारतीय कंटेंट क्रिएटर अविन यदुवंशी ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का दौरा किया और वीडियो साझा किया. उन्होंने श्रीनगर से सफर करते हुए करालपुरा पुलिस स्टेशन तक का अनुभव दिखाया, पर्मीशन प्रक्रिया और चेकपोस्ट की जानकारी दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स पहुंच गया भारत के उस हिस्से में, जिसपर पाकिस्तान ने किया है अवैध कब्जा; नजारा देख दंग रह गए लोग

भारत और पाकिस्तान के बीच अलगाव के बाद से कई विवादित इलाके रहे हैं. पाकिस्तान ने धोखे से भारत के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है. हाल ही में भारतीय कंटेंट क्रिएटर अविन यदुवंशी ने इस हिस्से का दौरा किया और अपनी यात्रा का वीडियो साझा किया. वीडियो में दिखता है कि कैसे श्रीनगर के लाल चौक से लेकर करालपुरा पुलिस स्टेशन तक का सफर बेहद खूबसूरत है. खेत, पहाड़ और हरियाली के बीच अविन ने दर्शकों को पीओके का नजारा दिखाया और बताया कि यात्रा के लिए पर्मिशन लेना कितना जरूरी है.

श्रीनगर से पीओके तक का सफर

अविन यदुवंशी ने अपनी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर के लाल चौक से की. वहां से वह गाड़ी में बैठकर खूबसूरत रास्तों से गुजरते हैं. सफर के दौरान हरियाली, पहाड़ और खेत दिखाई देते हैं. रास्ते की खूबसूरती देख लोग वीडियो में मंत्रमुग्ध हो गए. अविन बताते हैं कि यह सफर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षेत्र की जानकारी भी देता है. उन्होंने दर्शकों को बताया कि पीओके तक पहुंचने के लिए कई चेकपोस्ट और परमिशन जरूरी है, जिससे हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्मीशन और चेकपोस्ट का महत्व

करालपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अविन ने पीओके के पास वाले हिस्से तक जाने के लिए पर्मीशन ली. उन्होंने इसकी 5 फोटोकॉपी करवाई और हर चेकपोस्ट पर दिखाना पड़ा. हार्ड कॉपी अपने पास रखते हुए अविन बताते हैं कि यह प्रक्रिया सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों के कारण जरूरी है. उनके अनुसार, यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना से बचने का तरीका भी है. दर्शकों ने वीडियो देखकर इस सख्त सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पीओके का नजारा और झंडों की कहानी

पीओके के पास पहुंचते ही अविन को दूर दो झंडे दिखाई दिए. एक पाकिस्तान का और दूसरा आज़ाद कश्मीर का, जिसे भारत कभी मानता ही नहीं. अविन ने कहा कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है और झंडे केवल स्थिति को दर्शाते हैं. उन्होंने दर्शकों को बताया कि वहां की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण देखकर समझ आता है कि यह हिस्सा कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने अविन की हिम्मत और जानकारीपूर्ण यात्रा की तारीफ की.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी