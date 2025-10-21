शख्स पहुंच गया भारत के उस हिस्से में, जिसपर पाकिस्तान ने किया है अवैध कब्जा; नजारा देख दंग रह गए लोग

भारत और पाकिस्तान के बीच अलगाव के बाद से कई विवादित इलाके रहे हैं. पाकिस्तान ने धोखे से भारत के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है. हाल ही में भारतीय कंटेंट क्रिएटर अविन यदुवंशी ने इस हिस्से का दौरा किया और अपनी यात्रा का वीडियो साझा किया. वीडियो में दिखता है कि कैसे श्रीनगर के लाल चौक से लेकर करालपुरा पुलिस स्टेशन तक का सफर बेहद खूबसूरत है. खेत, पहाड़ और हरियाली के बीच अविन ने दर्शकों को पीओके का नजारा दिखाया और बताया कि यात्रा के लिए पर्मिशन लेना कितना जरूरी है.

श्रीनगर से पीओके तक का सफर

अविन यदुवंशी ने अपनी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर के लाल चौक से की. वहां से वह गाड़ी में बैठकर खूबसूरत रास्तों से गुजरते हैं. सफर के दौरान हरियाली, पहाड़ और खेत दिखाई देते हैं. रास्ते की खूबसूरती देख लोग वीडियो में मंत्रमुग्ध हो गए. अविन बताते हैं कि यह सफर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षेत्र की जानकारी भी देता है. उन्होंने दर्शकों को बताया कि पीओके तक पहुंचने के लिए कई चेकपोस्ट और परमिशन जरूरी है, जिससे हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित रहती है.

पर्मीशन और चेकपोस्ट का महत्व

करालपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अविन ने पीओके के पास वाले हिस्से तक जाने के लिए पर्मीशन ली. उन्होंने इसकी 5 फोटोकॉपी करवाई और हर चेकपोस्ट पर दिखाना पड़ा. हार्ड कॉपी अपने पास रखते हुए अविन बताते हैं कि यह प्रक्रिया सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों के कारण जरूरी है. उनके अनुसार, यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना से बचने का तरीका भी है. दर्शकों ने वीडियो देखकर इस सख्त सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की.

पीओके का नजारा और झंडों की कहानी

पीओके के पास पहुंचते ही अविन को दूर दो झंडे दिखाई दिए. एक पाकिस्तान का और दूसरा आज़ाद कश्मीर का, जिसे भारत कभी मानता ही नहीं. अविन ने कहा कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है और झंडे केवल स्थिति को दर्शाते हैं. उन्होंने दर्शकों को बताया कि वहां की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण देखकर समझ आता है कि यह हिस्सा कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने अविन की हिम्मत और जानकारीपूर्ण यात्रा की तारीफ की.