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मम्मी-पापा को चार धाम ले जाना था, नया घर खरीदा... पर चलती ट्रेन में एक ईमेल आया और सब खत्म! कहानी सुन भावुक हुए लोग

Train Journey Layoff Story: माता पिता से मिलने के लिए घर लौट रहे एक शख्स की ट्रेन यात्रा अचानक परेशानियों से भर गई, जब सफर के बीच उसे कंपनी से नौकरी जाने का ईमेल मिला. कुछ देर पहले तक नए घर, EMI और माता पिता के साथ समय बिताने के सपने देख रहा यह शख्स अचानक भविष्य की चिंता में डूब गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:19 PM IST
मम्मी-पापा को चार धाम ले जाना था, नया घर खरीदा... पर चलती ट्रेन में एक ईमेल आया और सब खत्म! कहानी सुन भावुक हुए लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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