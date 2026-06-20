इस भावुक घटना को ओडिशा की रहने वाली रियल एस्टेट सेल्स एजेंट पल्लबी मलिक ने लिंक्डइन पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि पिछले शुक्रवार ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे बात जिंदगी, करियर और भविष्य की योजनाओं तक पहुंच गई. बातचीत में उस शख्स ने बताया कि उसने हाल ही में अपना नया घर खरीदा है. घर के साथ बड़ी EMI की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है. उसने यह भी बताया कि वह इस साल अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर ले जाने का प्लान बना रहा है. इसी खुशी के साथ वह अपने घर जा रहा था, ताकि परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता सके.