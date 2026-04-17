1 लाख की रोल्स-रॉयस किराए पर ली और बेचने लगे चाय! जानिए 'Chai Wale' वाले ने दिन भर में कितना कमाया

Rolls-Royce Tea Seller Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब स्टार्टअप और प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने हद ही पार कर दी. आपने लग्जरी कारों में रईसों को घूमते देखा होगा, लेकिन क्या कभी करोड़ों की रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) से चाय बिकते देखी है? 'Royal Chai' के नाम से मशहूर हुए इस एक्सपेरिमेंट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 1 लाख रुपये की कार किराए पर लेकर चाय बेचने के इस आईडिया ने लोगों को हैरान कर दिया है.

1 लाख का किराया और शाही इंतजाम

शख्स ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इस पूरे सफर को दिखाया. सबसे पहले उसने 1 लाख रुपये देकर एक रोल्स-रॉयस किराए पर ली. इसके बाद उसने एक लोकल चाय वाले से हाथ मिलाया और ब्रांडिंग शुरू की. सिर्फ चाय ही नहीं, ग्राहकों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और चाय के साथ प्रीमियम कुकीज और बिस्कुट भी परोसे गए. इस 'शाही अनुभव' को लेने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

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क्या रहा कमाई का गणित?

वीडियो के आखिर में शख्स ने अपनी कुल कमाई और खर्च का खुलासा किया, जिसे जानकर लोग दंग रह गए. उसने बताया कि कार के किराए और बोर्ड प्रिंटिंग जैसे खर्चों को मिलाकर कुल लागत ₹1,08,000 आई. वहीं, दिन भर चाय बेचकर उसने ₹88,400 कमाए. गणित साफ था- उसे करीब ₹19,600 का घाटा हुआ. लेकिन उसका कहना है कि यह एक 'एक्सपेरिमेंट' था और उसे लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर संतुष्टि मिली.

सोशल मीडिया पर 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज

इस वीडियो को अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस शख्स के जज्बे और आईडिया की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "भाई तुम अलग ही ग्रह के प्राणी हो." वहीं, बेंगलुरु के एक यूजर ने सलाह देते हुए कहा, "इसे बेंगलुरु में ट्राई करो, लोग लग्जरी अनुभव के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, वहां तुम बहुत मुनाफा कमाओगे."

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घाटे में रहने के बावजूद यह 'रॉयल चाय वाला' दुखी नहीं है. उसका मानना है कि हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती. कई परिवारों ने इस लग्जरी कार के साथ फोटो खिंचवाई और चाय का लुत्फ उठाया. शख्स का कहना है, "भले ही पैसे कम मिले, लेकिन मैंने कई लोगों की जिंदगी में एक यादगार पल जोड़ दिया और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है."