ठंड़ से बचने के लिए नया कारनामा, बाइक पर लपेटी पराली! यूजर्स बोले- बस माचिस की तिली...

Viral Video: लोग ठंड से बचने के लिए नए-नए कारनामे कर रहे हैं. इस लड़कों ने बाइक पर पराली लपेट दी और खुद भी पराली ओढ़कर बाइक पर बैठ गए. अब ये मजेदार वीडियो हंसा-हंसा कर पेट में दर्द कर रहा है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज काट रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:15 PM IST
Viral Video: कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए नए-नए आइडिया ला रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जिसमें लोग अजीबोगरीब काम कर रहे हैं. कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन ओढ़कर नहा रहा है तो किसी ने बाथरूम में ही देसी गीजर बना दिया है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. बाइक पर ठंड से बचने के लिए खुद भी सूखी पराली (फसल के बचे अवशेष) ओढ़ ली और बाइक पर भी पराली लपेट दी. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर लोगों का हंसते-हंसते पेट दुख रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

कैसे चला रहे थे बाइक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाइक पर दो दोस्त जा रहे हैं और दोनों ने सूखी पराली को ओढ़ रखा है. इतना ही नहीं बाइक के चारों ओर भी पराली लगी हुई है. देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे सूखी फसल से भरा कोई ट्रक आ रहा है. बाइक और ड्राइवर दोनों ही पराली में नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे खेत खुद चलकर गांव की गलियों में घूम रहा है. आसपास खड़े लोग इन्हें हैरानी की नजरों से देख रहे हैं और चौंक रहे हैं. अब ये मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो जितना मजेदार है यूजर्स उससे भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: पेड़ पर चढ़ने के लिए बनाया ऐसा जुगाड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

 

A post shared by Rohit tm 00 (@rohit_tm_00)

क्या है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohit_tm_00 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बस एक माचिस की तिली की जरूरत है."  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

