'ये है असली खतरों का खिलाड़ी', बिना हाथ के बाइक चलाता देख आपके भी होश उड़ जाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने टूटे हुए हाथ से भी बाइक चलाकर दिखा रहा है. वीडियो देख लोग हैरान हैं और इस शख्स को 'खतरों का खिलाड़ी' बता रहे हैं.
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Man Riding Bike Shoking Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है. एक शख्स का हाथ टूटा हुआ है. हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है उसके बाद भी उसी हाथ से क्लच दबाकर गियर डाल दिया और बाइक भी चलाकर दिखाई. वीडियो देख लोग हैरान हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में जो दिखता है, उसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. वीडियो में एक शख्स जिस हालत में बाइक चला रहा है, वो आपके होश उड़ा देगा. इस शख्स का हाथ टूटा हुआ है. जब हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है तो व्यक्ति क्लच का यूज नहीं कर पा रहा है. इसी समस्या को देखते हुए शख्स ने अपने प्लास्टर वाले हाथ में एक रस्सी बांध ली और उसका दूसरा हिस्सा क्लच में बांध दिया. इसके बाद शख्स ने अपना टूटा हुआ हाथ अपनी ओर खींचा जिससे क्लच दब गया और गियर डल गए. इसके बाद शख्स ने बाइक चलाकर भी दिखाई.
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वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. सिर्फ 3 दिन के अंदर 17 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, 'महिलाएं आदमियों से ज्यादा लंबे समय तक क्यों जीती हैं?' इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
Why Women live longer than Men pic.twitter.com/7fSepnVeaT
— rareindianclips (@rareindianclips) March 21, 2026
प्लास्टर चढ़े हाथ से बाइक चलाते शख्स के वीडियो को देख बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स वीडियो देख हैरानी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "महिलाएं पुरुषों से अधिक क्यों जीती हैं? क्योंकि पुरुष जीवन को एक जोखिम भरे ऑडिशन की तरह लेते हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.