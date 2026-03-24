Advertisement
trendingNow13152435
Hindi Newsजरा हटकेये है असली खतरों का खिलाड़ी, बिना हाथ के बाइक चलाता देख आपके भी होश उड़ जाएंगे

'ये है असली खतरों का खिलाड़ी', बिना हाथ के बाइक चलाता देख आपके भी होश उड़ जाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने टूटे हुए हाथ से भी बाइक चलाकर दिखा रहा है. वीडियो देख लोग हैरान हैं और इस शख्स को 'खतरों का खिलाड़ी' बता रहे हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये है असली खतरों का खिलाड़ी', बिना हाथ के बाइक चलाता देख आपके भी होश उड़ जाएंगे

Man Riding Bike Shoking Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है. एक शख्स का हाथ टूटा हुआ है. हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है उसके बाद भी उसी हाथ से क्लच दबाकर गियर डाल दिया और बाइक भी चलाकर दिखाई. वीडियो देख लोग हैरान हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में जो दिखता है, उसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. वीडियो में एक शख्स जिस हालत में बाइक चला रहा है, वो आपके होश उड़ा देगा. इस शख्स का हाथ टूटा हुआ है. जब हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है तो व्यक्ति क्लच का यूज नहीं कर पा रहा है. इसी समस्या को देखते हुए शख्स ने अपने प्लास्टर वाले हाथ में एक रस्सी बांध ली और उसका दूसरा हिस्सा क्लच में बांध दिया. इसके बाद शख्स ने अपना टूटा हुआ हाथ अपनी ओर खींचा जिससे क्लच दब गया और गियर डल गए. इसके बाद शख्स ने बाइक चलाकर भी दिखाई.

यह भी पढ़ें: 'यमराज के घर जा रहे...', ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सफर कर रहे यात्री, वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो गया वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. सिर्फ 3 दिन के अंदर 17 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, 'महिलाएं आदमियों से ज्यादा लंबे समय तक क्यों जीती हैं?' इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

प्लास्टर चढ़े हाथ से बाइक चलाते शख्स के वीडियो को देख बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स वीडियो देख हैरानी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "महिलाएं पुरुषों से अधिक क्यों जीती हैं? क्योंकि पुरुष जीवन को एक जोखिम भरे ऑडिशन की तरह लेते हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Shocking video

Trending news

LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज
chief minister sehat yojana
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर को लेकर भड़कीं ममता
Mamata Banerjee
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर को लेकर भड़कीं ममता
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
bangladesh
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
West Asia crisis
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
Kerala Elections 2026
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
West Bengal Election 2026
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना