सांप का बना दिया मजाक, बाइक पर ऐसे लहराते हुए ले गया शख्स! VIDEO देख डर जाएंगे आप

Shocking Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. बाइक पर बैठा एक शख्स सांप को लटका कर ले जा रहा है. इस दौरान पीछे आ रही कार में सवाल महिला ने वीडियो बनाना शुरू किया. देखें आगे क्या हुआ?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:43 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर सांपों के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं और पसंद भी किए जाते हैं. कई बार कुछ सनकी लोग सांप से मजाक करने लगते हैं. कुछ लोग तो जहरीले सांप से भी पंगा लेने लगते हैं. आपने भी ऐसे वीडियो जरूर देखें होंगे, जिसमें लोग कोबरा का भी खेल बना देते हैं. इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है. जिसमें एक शख्स बाइक पर जा रहा है और उसके हाथ में कई फीट लंबा सांप है. पीछे गाड़ी में बैठी एक महिला ने इसका वीडियो बना लिया. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग बाइक पर जा रहे हैं. बाइक पर पीछे वाली सीट पर बैठे शख्स के हाथ में बड़ा और जिंदा सांप है. ये शख्स सांप की पूंछ पकड़ कर बैठा है और बाइक अपनी रफ्तार से दौड़ रही है. इस दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप का मुंह सड़क पर रगड़ने से बाल-बाल बच रहा है. इस दौरान बाइक के पीछे चल रही कार में बैठी महिला ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

कहां छोड़ा ये सांप?

वीडियो में महिला गाड़ी का शीशा नीचे कर देखती है, तो चौंक जाती है. वो कहती है कि ये सांप है. इसके बाद वो बाइक सवार शख्स को कहती है, 'ये क्या कर रहे हो?' जैसे ही ये कार बाइक के पास पहुंचती है तो बाइक वाला रुक जाता है. तभी सांप को हाथ में लिए बैठा शख्स बाइक से उतरता है और सांप को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है. जंगल में कुछ मीटर अंदर जाकर सांप को झाड़ियों में छोड़ देता है. जब ये शख्स सांप को जंगल में छोड़ने जाता है तो सांप भी बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये शख्स सांप को बॉडी से दूर कर देता है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो पर जनता का क्या कहना है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @jaiswalroshnikushal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, हजार से ज्यादा लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे चुके हैं. चलिए जानते हैं वीडियो देखकर जनता क्या बोली?

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'वह आपसे बेहतर कर रहा है आगे बढ़ते रहिए.' दूसरे यूजर ने महिला पर तंज किया और लिखा, 'वो अपनी इंग्लिश स्किल दिखा रही है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'आपकी कार में डाल दे तो मजा आ जाएगा.'  हालांकि वीडियो कब और कहां का है. इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

