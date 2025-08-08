Video: डर से आजादी तक... तेज बहते पानी में फंसे कुत्ते को निकालने के लिए युवक ने लगाया दिमाग, ऐसे बचा ली जान; देखें वायरल वीडियो
Man Saved Dog Life: आपके दिल को छू लेना वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप बस ये कहेंगे कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

Aug 08, 2025
Man Saved Dog Life: इंसानियत को लेकर अक्सर ये सवाल रहता है कि वो अब भी जिंदा है या नहीं? लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इस सवाल का जवाब दे जाते हैं. आज भी लोगों में इंसानियत नाम की चीज बची हुई है ये बता जाते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि किसी की जान बचाना सिर्फ पुलिस, फौजी या किसी वर्दी वाले इंसान का काम नहीं है बल्कि एक इंसानियत है जो ऐसा करा सकती है. भले ही आपके सामने दर्द से कोई जानवर ही क्यों न तड़प रहा हो, अगर उसे राहत मिलती है और उसकी वजह आप हैं तो उसके लिए आप ही हीरो कहला सकते हैं.

हर हीरो नहीं पहनते कैप, कुछ के पास सिढ़िया भी होती है

इंस्टाग्राम पर @cookcoffeekunal यूजर ने एक वीडियो को साझा किया है जिसमें लिखा है- ‘सभी हीरो कैप नहीं पहनते हैं कुछ सीढ़ियां रखते हैं.’ इस वीडियो को पोस्ट करते समय लिखा है- ‘डर से आजादी तक- ऋषिकेश में बरसात के दिनों का चमत्कार’ इससे ये तो साफ की ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश की है जहां एक कुत्ता तेज बहाव के पानी में बहने से बचाता है.

तेजी से बहते पानी में फंसा कुत्ता

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कुत्ता पानी के बीचों-बीच है और पानी बहुत तेजी से बहता जा रहा है, एक पैर फिसला नहीं कि कुत्ता भी पानी में बहकर न जाने कहां चले जाएगा. हालांकि, एक पत्थर पर खड़े होकर कुत्ता भौंकते हुए ही दिख रहा है, मानों अपनी जान बचाने के लिए लोगों से बोल रहा हो. वहां कुछ लड़के भी खड़ें हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे मदद करें. आगे देख सकते हैं कि दो युवक सीढ़ियां लेकर आते हैं जिनमें से एक सीढ़ी को लगाता है और कुत्ते को इशारा करता है कि वो जीना चढ़कर आ जाए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर युवक की जमकर तारीफ

वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहा है जिनमें से एक की बहुत तारीफ हो रही है. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘भगवान ने उन्हें इस कुत्ते को बचाने के लिए भेजा है जो व्यक्त नहीं कर सकता, भगवान इन लोगों को आशीर्वाद दें.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘इसे कहते हैं इंसान और यही हैं इनकी इंसानियत’ तीसरे यूजर ने लिखा कि सभी डॉग लवर के बीच खुशी का माहौल है.

